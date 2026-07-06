عياض الرياحي ينضم الى نادي فيبورغ الدنماركي الى غاية 2030 والملعب التونسي ينتفع ب 135 الف يورو من الصفقة

أعلن نادي فيبورغ الناشط في صفوف بطولة الدرجة الاولى الدنماركية عن ضم الظهير الايمن التونسي عياض الرياحي، قادما من الملعب التونسي، الى غاية صائفة 2030.ونوه الفريق الدانماركي، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي، بخصال الرياحي (20 سنة)، واصفا اياه بالظهير الواعد والحركي والسريع.وفي الاطار ذاته، اكد الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي بدر الدين ناصف في تصريح أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان فريق باردو سينتفع بمبلغ 135 الف يورو من قيمة الصفقة، فضلا عن تمتعه بنسبة من اي انتقال لاحق لعياض الرياحي اي فريق آخر.وتدرج عياض الرياحي، المنتمي الى صفوف المنتخب التونسي دون 23 سنة، في كافة الاصناف الشابة لفريق باردو قبل التحاقه بصنف الاكابر. كما خاض خلال الموسم المنقضي 22 مباراة بقميص الملعب التونسي.جدير بالاشارة الى ان نادي فيبورغ انهى الموسم المنقضي من البطولة الدنماركية في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.وسيرتدي الرياحي القميص رقم 2 في فريقه الجديد.