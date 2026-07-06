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بلدية تونس: جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات ذات الأولوية بمنطقة جبل جلود

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المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 18:02 قراءة: 0 د, 55 ث
      
مثل النظر في جملة من الملفات ذات الأولوية بمنطقة جبل جلود، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الإثنين، باشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، وبحضور معتمد جبل جلود، وأعضاء المجلس المحلي بالدائرة إلى جانب الإطارات البلدية المعنية.

وخُصِّصت جلسة العمل، للنظر بالخصوص في تهيئة وصيانة بعض الطرقات وتحسين التنوير العمومي ودعم برامج النظافة والعناية بالمحيط، وتعزيز المراقبة الصحية وحفظ الصحة بمنطقة جبل جلود، إضافة إلى دراسة عدد من المقترحات المتعلقة بإحداث مساحات خضراء بالمنطقة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات البلدية.


كما تم تقييم وضعية السوق البلدي الجديد بجبل جلود، الذي تم افتتاحه منذ حوالي شهرين، والوقوف على سير نشاطه وسبل مزيد حسن استغلاله، بما يضمن أفضل الخدمات للتجار والمرتادين، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس.


وتضمنت جلسة العمل كذلك، متابعة عدد من المشاريع الرياضية بالمنطقة وسبل دفع إنجازها، الى جانب النظر في مقترح تهيئة الفضاء الخارجي لمركب حماية الطفولة بجبل جلود، بما يساهم في توفير فضاء أكثر ملاءمة لفائدة الأطفال والعائلات.

وتندرج جلسة العمل، في إطار حرص بلدية تونس على ترسيخ مبدأ العمل التشاركي وتعزيز التنسيق مع مختلف السلط المحلية والجهوية، بما يدعم التنمية المحلية ويحسن إطار العيش لفائدة متساكني منطقة جبل جلود.
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