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وزارة التعليم العالي تضبط روزنامة السنة الجامعية 2026-2027

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 19:42 قراءة: 1 د, 9 ث
      
ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي روزنامة السنة الجامعية 2026-2027، في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث.

وتنطلق السنة الجامعية القادمة، حسب المنشور، يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر 2026.

وتمتدّ السنة الجامعية على ما لا يقل عن 28 أسبوعا من الدروس دون احتساب فترات العطل والامتحانات باستثناء مسارات التكوين الخاضعة لترتيبات قانونية خاصة، فيما يواصل المدرسون الجامعيون تأمين تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية والإشراف على الامتحانات والمناظرات وعمليات الإصلاح.


وفي ما يتعلق بالعطل الجامعية، حدّدت الوزارة عطلة الشتاء من يوم السبت 12 ديسمبر 2026 إثر انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 27 ديسمبر 2026، فيما تمتد عطلة الربيع من يوم الجمعة 19 مارس 2027 بعد انتهاء الدروس إلى يوم الأحد 4 أفريل 2027 .

كما تتخلل السنة الجامعية عدة عطل رسمية تشمل عيدي الجلاء والثورة على التوالي يومي 15 أكتوبر و17 ديسمبر 2026، ورأس السنة الميلادية يوم غرة جانفي 2027، وعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2027، وذكرى الشهداء يوم 9 أفريل 2027، وعيد الشغل يوم غرة ماي 2027، على أن يتم تحديد عطلة عيدي الفطر والأضحى في الابان.
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