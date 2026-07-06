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مونديال 2026 - ترامب: طلبت من إنفانتينو مراجعة مخالفة بطاقة بالوغون الحمراء

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 17:48 قراءة: 1 د, 26 ث
      
قال الرئيس ​دونالد ترامب اليوم الاثنين ‌إنه طلب ‌من رئيس الاتحاد ‌الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو مراجعة المخالفة التي حصل على إثرها ⁠المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون على بطاقة حمراء في المباراة أمام البوسنة والهرسك ضمن الدور السادس عشر لكأس العالم، وإنه لا يعتقد أن ​المخالفة التي احتسبها الحكم "المروع" كانت عادلة.
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وقال ترامب ⁠للصحفيين "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار، لأنني ⁠لم أعتقد أنها كانت مخالفة".

وسلطت هذه الخطوة غير المسبوقة الأضواء على إجراءات الانضباط بالفيفا، وأثارت رد فعل غاضبا من بلجيكا، التي ستلعب ضد الولايات المتحدة يوم الاثنين ​في الدور ثمن النهائي بكأس العالم.

وأوضح ترامب إن الواقعة التي أدت ‌إلى حصول بالوغون على البطاقة الحمراء كانت مجرد اصطدام بين لاعبين، وأثار ⁠تساؤلات حول نزاهة الحكم الذي ‌احتسب المخالفة.

وأفاد "لقد شاهدت اللعبة. لم تكن تلك مخالفة. كانا لاعبين يركضان بأقصى سرعة وتصادما".
وأضاف أن الفيفا اتخذت "قرارا رائعا حقا" بتعليق الإيقاف. وقال "أعتقد أن قرار الحكم ‌كان فظيعا".
وتابع ترامب ⁠إن كل ما فعله هو أنه طلب مراجعة القرار مضيفا "لم أملِ عليهم ما ‌عليهم فعله. لا يمكنني أن أملي عليهم ما يجب أن يفعلوه".
وأكد أن ‌من ⁠المهم للمنتخب الأمريكي أن يكون أفضل لاعبيه على أرض الملعب.
ر-امين

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