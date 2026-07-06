النجم الساحلي - تعيين هيئة تسييرية برئاسة كريم العكروت

أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية عن تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الجمعية بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة إلى جلسة عامة إنتخابية إستثنائية في أقرب الاجال.وجاء في بلاغ فريق جوهرة الساحل أن هذا القرار ياتي لتفادي الشغور في ظل تمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها في عدم مواصلة تسيير شؤون الجمعية وعلى إثر تعذر إجراء إنتخابات هيئة جديدة رغم الدعوة إلى ذلك في مناسبتين الأولى في 30 ماي والثانية في 19 جوان 2026.وتتكون الهيئة التسييرية التي تم تعيينها من كريم العكروت كرئيس ومحمد الأديب كنائب رئيس ومحمد صالح طريطر وجلول بن سوسية ومروان تفيفحة كأعضاء.ووفق نص البلاغ، فإن هذه الهيئة تتولى التسيير والإشراف على الجمعية بكل مكوناتها وفروعها وذلك بصلاحيات كاملة لهيئة مديرة منتخبة.