جمعية أزرقنا الكبير: تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية بجزيرتي قوريا منذ إنطلاق موسم التعشيش

سجّل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ إنطلاق موسم التعشيش لسنة 2026، وفق ما أعلنته جمعية "أزرقنا الكبير"، التي أكدت أن هذا الرقم يعكس الأهمية البيئية للأرخبيل باعتباره من أبرز مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس.وأوضحت الجمعية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن فرقها تواصل منذ إنطلاق موسم التعشيش، تنفيذ دوريات ليلية يومية على شواطئ جزيرة قوريا الصغرى، إلى جانب دوريات نهارية بجزيرة قوريا الكبرى، لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية من نوع" Caretta caretta"، وحماية الأعشاش وجمع المعطيات العلمية اللازمة لمتابعة هذا النوع المهدد بالإنقراض.وأضافت في هذا الصدد، أن العلامات التعريفية المثبتة على زعانف السلاحف تمكّن الباحثين من التعرف على الإناث التي تعود إلى جزر قوريا للتعشيش خلال مواسم متتالية، بما يساهم في فهم سلوكها وتعزيز برامج المحافظة عليها.