وزارة التربية تعلن عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2026، عن طريق الارساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66 بالمائة حيث بلغ عدد المسجلين 62497 مترشحا حضر منهم 49661 ونجح 17710.ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها الى ان 5317 من الناجحين تم توجيههم الى المدارس الاعدادية النموذجية. وتصدر كل من التلميذ يُسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فائدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20 من 20