وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتارا.وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منال بديدة، بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة بتاريخ 04 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات.وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة، المحدثة بمقتضى المقرر عدد 3842 وتضم ممثلين عن وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والتشغيل والتكوين المهني، شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس.