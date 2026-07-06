اليويفا يتهم الفيفا بتجاوز "الخطوط الحمراء" بعد تعليق إيقاف بالوغون
انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في كأس العالم، وذلك بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيفا ليطلب منه إعادة النظر في القضية، قائلا إن الاتحاد الدولي "تجاوز خطا أحمر" وقوض نزاهة اللعبة.
وقال اليويفا في بيان اليوم الاثنين "نعبر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر".
وأضاف "عندما لا يضمن حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك وتقوض مصداقية المسابقة".
وطلب ترامب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، والتي كانت ستؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا عن مباراة الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء أمام بلجيكا.
لكن الفيفا علق تنفيذ الإيقاف لفترة اختبار مدتها عام واحد، دون إلغاء البطاقة الحمراء.
وسلطت هذه الخطوة الصادمة الضوء على الإجراءات التأديبية للفيفا وأثارت رد فعل غاضب من بلجيكا.
وقال اليويفا في بيان اليوم الاثنين "نعبر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر".
وأضاف "عندما لا يضمن حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك وتقوض مصداقية المسابقة".
وطلب ترامب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، والتي كانت ستؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا عن مباراة الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء أمام بلجيكا.
لكن الفيفا علق تنفيذ الإيقاف لفترة اختبار مدتها عام واحد، دون إلغاء البطاقة الحمراء.
وسلطت هذه الخطوة الصادمة الضوء على الإجراءات التأديبية للفيفا وأثارت رد فعل غاضب من بلجيكا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332473