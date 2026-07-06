اليويفا يتهم الفيفا بتجاوز "الخطوط الحمراء" بعد تعليق إيقاف بالوغون

​انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة ​القدم (اليويفا) قرار الاتحاد ‌الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق ‌إيقاف المهاجم ‌الأمريكي فولارين بالوغون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في ⁠كأس العالم، وذلك بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​بالفيفا ليطلب منه إعادة النظر ⁠في القضية، قائلا إن الاتحاد الدولي "تجاوز خطا أحمر" ⁠وقوض نزاهة اللعبة.وقال اليويفا في بيان اليوم الاثنين "نعبر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر".وأضاف "عندما لا يضمن ​حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك ‌وتقوض مصداقية المسابقة".وطلب ⁠ترامب من رئيس ‌الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، والتي كانت ستؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا عن مباراة الدور ثمن النهائي ‌يوم الثلاثاء أمام ⁠بلجيكا.لكن الفيفا علق تنفيذ الإيقاف لفترة اختبار مدتها عام ‌واحد، دون إلغاء البطاقة الحمراء.وسلطت هذه الخطوة الصادمة الضوء على الإجراءات ‌التأديبية للفيفا ⁠وأثارت رد فعل غاضب من بلجيكا.