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اليويفا يتهم الفيفا بتجاوز "الخطوط الحمراء" بعد تعليق إيقاف بالوغون

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 12:55 قراءة: 1 د, 0 ث
      
​انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة ​القدم (اليويفا) قرار الاتحاد ‌الدولي للعبة (الفيفا) بتعليق ‌إيقاف المهاجم ‌الأمريكي فولارين بالوغون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في ⁠كأس العالم، وذلك بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​بالفيفا ليطلب منه إعادة النظر ⁠في القضية، قائلا إن الاتحاد الدولي "تجاوز خطا أحمر" ⁠وقوض نزاهة اللعبة.
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وقال اليويفا في بيان اليوم الاثنين "نعبر عن استغرابنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر".

وأضاف "عندما لا يضمن ​حراس القواعد اليقين بشأنها، فإن نزاهة اللعبة تصبح على المحك ‌وتقوض مصداقية المسابقة".
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وطلب ⁠ترامب من رئيس ‌الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون، والتي كانت ستؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا عن مباراة الدور ثمن النهائي ‌يوم الثلاثاء أمام ⁠بلجيكا.

لكن الفيفا علق تنفيذ الإيقاف لفترة اختبار مدتها عام ‌واحد، دون إلغاء البطاقة الحمراء.
وسلطت هذه الخطوة الصادمة الضوء على الإجراءات ‌التأديبية للفيفا ⁠وأثارت رد فعل غاضب من بلجيكا.
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