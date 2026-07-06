الدوري الماسي لألعاب القوى: مروى بوزياني تحافظ على صدارة ترتيب سباق 3000 متر موانع سيدات وتضمن الترشح إلى الدور النهائي

حافظت العداءة التونسية مروى بوزياني على صدارة ترتيب الدوري الماسي لالعاب القوى لسباق 3000 متر موانع سيدات بعد نهاية الجولة التاسعة التي اقيمت في يوجين بالولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 جويلية الجاري، لتضمن الترشح إلى الدور النهائي، وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لألعاب القوى.وأوضحت الجامعة في بلاغ اوردته اليوم الاثنين ان بوزياني حافظت على صدارة الترتيب العام للسباق المذكور بمجموع 25 نقطة.واكدت الجامعة ان مروى بوزياني تعدّ أول رياضية تونسية تتصدر طليعة بطولة الدوري الماسي في تاريخ رياضة ألعاب القوى التونسية.وكانت العداءة التونسية قد احرزت يوم السبت الفارط المركز الثالث لسباق 3000 متر موانع في ملتقى يوجين الأمريكي بتوقيت قدره 8دق و54ث و32 لتحقق بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا وتصعد للمرتبة السابعة لأفضل عداءات سباق 3000 متر موانع سيدات على مرّ التاريخ.