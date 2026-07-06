JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:51 Tunis

الدوري الماسي لألعاب القوى: مروى بوزياني تحافظ على صدارة ترتيب سباق 3000 متر موانع سيدات وتضمن الترشح إلى الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4994e7e37975.83977027_nqglhemikjpof.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 11:51 قراءة: 0 د, 46 ث
      
حافظت العداءة التونسية مروى بوزياني على صدارة ترتيب الدوري الماسي لالعاب القوى لسباق 3000 متر موانع سيدات بعد نهاية الجولة التاسعة التي اقيمت في يوجين بالولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 جويلية الجاري، لتضمن الترشح إلى الدور النهائي، وفق ما اعلنت عنه الجامعة التونسية لألعاب القوى.
أخبار ذات صلة:
الدوري الماسي: مروى بوزياني تحطم الرقم القياسي التونسي وتحرز المركز الثالث في ملتقى أوجين...

وأوضحت الجامعة في بلاغ اوردته اليوم الاثنين ان بوزياني حافظت على صدارة الترتيب العام للسباق المذكور بمجموع 25 نقطة.

واكدت الجامعة ان مروى بوزياني تعدّ أول رياضية تونسية تتصدر طليعة بطولة الدوري الماسي في تاريخ رياضة ألعاب القوى التونسية.
وكانت العداءة التونسية قد احرزت يوم السبت الفارط المركز الثالث لسباق 3000 متر موانع في ملتقى يوجين الأمريكي بتوقيت قدره 8دق و54ث و32 لتحقق بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا وتصعد للمرتبة السابعة لأفضل عداءات سباق 3000 متر موانع سيدات على مرّ التاريخ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332471

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Por - Spa | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bel | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 جويلية 2026 | 21 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:44
16:16
12:31
05:06
03:16
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
3.13 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
35°-25
36°-24
37°-24
40°-26
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/07)     1161,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/07)   29295 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>