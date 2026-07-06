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وفد من الدفاع المدني العراقي في زيارة ميدانية لمعتمدية طبرقة للاطلاع على التجربة التونسية

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 11:45 قراءة: 1 د, 9 ث
      
قام الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، أمس الأحد، بزيارة ميدانية الى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة للاطلاع على التجربة التونسية في عدد من المجالات العملياتية المرتبطة بالحماية المدنية وإدارة المخاطر، وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الاثنين.
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وقد تحول أعضاء الوفد، في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، إلى مركز الغوص بطبرقة، حيث تم تقديم تفصيلي حول مهام المركز واختصاصاته في مجالات الغوص والإنقاذ البحري وعمليات التدخل تحت الماء، الى جانب التعريف بالتجهيزات والمعدات الفنية المعتمدة، وأساليب التدخل السريع في حوادث الغرق وعمليات البحث والإنقاذ المائي.


كما واكب الوفد العراقي عروضاً تطبيقية ميدانية جسدت مختلف تقنيات الغوص والإنقاذ، والتي أبرزت الجاهزية العملياتية والكفاءة الفنية لوحدات الغوص التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية، وقدرتها على التدخل الناجع والدقيق في مختلف عمليات الإنقاذ بالمجاري المائية، والأودية، والآبار.
 

يشار الى أن تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، حيث احتضن المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، أول أمس الجمعة، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة العميد محمد رشاد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، واللواء الحقوقي محسن كاظم علك مدير عام الدفاع المدني العراقي.
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