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فتح باب بيع التذاكر الالكترونية لعدد من عروض الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 12:41 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أعلنت إدارة الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي، أمس الأحد، عن فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لأولى عروض هذه الدورة، المقررة من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج.

وفي مرحلة أولى، تشمل عملية البيع عبر الإنترنت أربعة عروض ضمن البرمجة، إذ طُرحت تذاكر حفل الافتتاح الذي سيحييه الفنان التونسي صابر الرباعي يوم 16 جويلية، وحفل الفنان الجزائري الشاب خالد يوم 18 جويلية، إضافة إلى سهرة الفنان المُنشد سامي يوسف يوم 1 أوت، وعرض "القرهمانة ... المخبل في كبة" لمعز التومي يوم 26 جويلية.


وتم تحديد قيمة تذاكر هذه السهرات المعروضة بين 100 و150 دينارا لحفلات صابر الرباعي والشاب خالد وسامي يوسف، وبين 40 و 80 دينارا لعرض "القرهمانة... المخبل في كبة".


وتندرج هذه البرمجة ضمن فعاليات دورة استثنائية يحتفل خلالها المهرجان بدورته الستين، وتتميز بعودة عدد من كبار نجوم الأغنية العربية والعالمية إلى تونس بعد غياب دام سنوات.

وإلى جانب العروض الأولى المطروحة للبيع، ستشهد هذه الدورة مشاركة الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي التي تعود إلى قرطاج بعد غياب دام 21 عاما، والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والفنانة البنينية متعددة المواهب أنجليك كيدجو، إضافة إلى الفنانة التونسية الكبيرة نبيهة كراولي.
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وأوضح المنظمون أن اقتناء التذاكر يتم حاليا حصريا عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الرقمية المعتمدة، وسيتم الإعلان لاحقا عن رزنامة بقية السهرات، إلى جانب مواعيد فتح نقاط البيع المباشر وشبابيك التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة، وأضاف المنظمون أنه سيتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة خلال الندوة الصحفية الرسمية المقررة مساء يوم الثلاثاء 7 جويلية بالمتحف المسيحي المبكر بقرطاج.
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