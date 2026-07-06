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المؤتمر الدولي الرابع حول الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة من 23 الى 25 أكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 15:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ينظم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت بالتعاون مع جمعية التنمية التكنولوجية ببنزرت، المؤتمر الدولي الرابع حول الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة (SITE'2026)
من 23 الى 25 أكتوبر المقبل بمدينة الحمامات


ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية دولية لتبادل أحدث نتائج البحوث واستعراض الابتكارات والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية بما يسهم في دعم الابتكار
والتنمية المستدامة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.


ويشارك في هذا المؤتمر ثلة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمهنيين والفاعلين في القطاعين الاكاديمي والصناعي من تونس وعدد من الدول لبناء الشراكات البحثية وتشجيع الحوار العلمي .

وسيتطرق المؤتمر الى جملة من المحاور المتصلة بالابتكار في الهندسة والعمليات الصناعية والبيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال إضافة إلى التربية والتعليم والعمليات الاجتماعية والإنسانية

ويُنتظر، أن يشكل المؤتمر فضاءا علميا بارزا لتبادل الخبرات واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة في ظل متطلبات التنمية المستدامة

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