المؤتمر الدولي الرابع حول الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة من 23 الى 25 أكتوبر 2026

ينظم المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت بالتعاون مع جمعية التنمية التكنولوجية ببنزرت، المؤتمر الدولي الرابع حول الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة (SITE'2026)من 23 الى 25 أكتوبر المقبل بمدينة الحماماتويهدف المؤتمر إلى توفير منصة علمية دولية لتبادل أحدث نتائج البحوث واستعراض الابتكارات والتجارب الناجحة وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية بما يسهم في دعم الابتكاروالتنمية المستدامة ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.ويشارك في هذا المؤتمر ثلة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمهنيين والفاعلين في القطاعين الاكاديمي والصناعي من تونس وعدد من الدول لبناء الشراكات البحثية وتشجيع الحوار العلمي .وسيتطرق المؤتمر الى جملة من المحاور المتصلة بالابتكار في الهندسة والعمليات الصناعية والبيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال إضافة إلى التربية والتعليم والعمليات الاجتماعية والإنسانيةويُنتظر، أن يشكل المؤتمر فضاءا علميا بارزا لتبادل الخبرات واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة الذكية والتكنولوجيا والبيئة في ظل متطلبات التنمية المستدامةرصد