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كرة السلة: النادي الافريقي ينتدب اللاعب عمرو بوعلاق لمدة موسمين

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 11:23 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن النادي الإفريقي عن تعزيز صفوف فريق اكابر كرة السلة باللاعب عمرو بوعلاق لمدة موسمين.
وكان بوعلاق البالغ من العمر 30 سنة قد توج مع المنتخب التونسي بلقب كأس امم افريقيا (آفروباسكات) سنة 2023. كما خاض تجارب سابقة في البطولة التونسية مع اندية النجم الرادسي والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري.
وكان نادي باب الجديد قد اعلن في وقت سابق عن تعاقده مع عمرعبادة (33 سنة) الى موفى جوان 2029 ومحمد الطرهوني (23 سنة) الى نهاية جوان 2028.

جدير بالتذكير ان النادي الافريقي قد توج خلال الموسم المنقضي بلقب كأس تونس. كما خاض مسابقة كأس الرابطة الافريقية.
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