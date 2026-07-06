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البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بعنوان "فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط"

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 13:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
-يصدر البريد التونسي، يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، طابعا بريديا جديدا بعنوان "فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط"، وذلك في إطار مساهمته في أنشطة الإتحاد البريدي من أجل المتوسط، ودعما للتعاون والشراكة بين المؤسسات البريدية بالمنطقة المتوسطية.

ويندرج إصدار هذا الطابع، ضمن مبادرة مشتركة تشمل مختلف البلدان الأعضاء في الإتحاد البريدي من أجل المتوسط، بما يعكس أهمية التراث الثقافي والحضاري المشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.


وسيعرض الطابع البريدي والمنتجات المتصلة به، وفق بلاغ تلقت "وات" نسخة منه الإثنين، للبيع إبتداء من يوم غد الثلاثاء، بجميع مكاتب البريد بمختلف أنحاء البلاد، كما سيكون بالإمكان إقتناؤهما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للطوابع البريدية على الموقع: www.e-stamps.poste.tn.


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