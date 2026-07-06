مونديال 2026 - إقالة جمال السلامي من تدريب منتخب الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إقالة المدرب المغربي جمال السلامي من تدريب المنتخب الأول وذلك بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2026 التي تجري منافساتها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وتستمر حتى التاسع عشر من هذا الشهر.وذكر الاتحاد الأردني على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي /إكس/ أن رئيس الاتحاد الأمير علي بن الحسين قدم الشكر للمدرب جمال السلامي على جهوده وإسهامه في تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 واصفا تجربة المدرب مع المنتخب بالاستثنائية.وتولى جمال السلامي تدريب المنتخب الأردني خلفا لمواطنه الحسين عموتة في جوان من العام 2024 وقاد المنتخب لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه كما وصل به لنهائيات كأس العرب قطر 2025.وخسر المنتخب الأردني في كأس العالم أمام النمسا بهدف مقابل ثلاثة، وأمام الجزائر بهدف مقابل هدفين واختتم مبارياته في المجموعة العاشرة بالخسارة بهدف مقابل ثلاثة أمام الأرجنتين.وبات السلامي المدرب الحادي عشر الذي يغادر منصبه عقب الخروج من كأس العالم 2026 بعد كل من مدرب أوروغواي مارسيلو بييلسا ومدرب إسكتلندا ستيف كلارك ومدرب التشيك ميروسلاف كوبيك ومدرب كوريا الجنوبية هيونغ ميونغ ومدرب ألمانيا ناغلسلمان ومدرب هولندا رونالد كومان ومدرب الإكوادور سيباستيان بيكاسيسي ومدرب تونس صبري اللموشي وبديله هيرفي رينارد ومدرب غانا كارلوس كيروش.