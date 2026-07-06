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نيمار يلمح إلى نهاية مسيرته الدولية بعد خروج البرازيل من كأس العالم

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Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 06:25 قراءة: 1 د, 16 ث
      
ألمح نيمار إلى أنه ​ربما يكون قد خاض ‌آخر مباراة له ‌مع منتخب البرازيل، بعد أن ‌سجل هدفا في هزيمة الفريق 2-1 أمام النرويج يوم الأحد في الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم.
وسجل المهاجم هدفه من ركلة جزاء في الثواني ​الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المواجهة التي ⁠حسمت خروج البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات وأطالت انتظارها للقب السادس ⁠في البطولة التي فازت بها آخر مرة عام 2002.
وفي تعليق موجز بعد المباراة مع برونو فورميغا، المحلل لدى قناة جي.ئي.تي.في البرازيلية، أشار نيمار إلى أن مسيرته مع منتخب البرازيل انتهت.

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وقال نيمار "حاولت، حاولت... والآن انتهى ​الأمر! بدأت هنا، وانتهيت هنا"، في إشارة إلى الملعب في نيوجيرزي، حيث خاض أول مباراة له مع ‌البرازيل عندما التقت وديا مع الولايات المتحدة عام 2010.
وانخرط اللاعب البالغ من العمر 34 عاما ⁠في البكاء بعد المباراة التي شهدت إخفاق ‌البرازيل في التأهل لدور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990.

وتتجه البرازيل الآن نحو أطول فترة تمر عليها دون الفوز بلقب كأس العالم، منذ فوزها بالبطولة لأول مرة. إذ أنه بحلول عام ‌2030، سيكون قد مر 28 ⁠عاما دون أن ترفع الكأس.
وإذا أكد نيمار اعتزاله اللعب الدولي، فسيختتم مسيرته مع البرازيل بذلك برصيد ‌80 هدفا و58 تمريرة حاسمة في 130 مباراة.
وفاز نيمار بالعديد من الألقاب على مستوى الأندية، ‌لكن ⁠اللقب الوحيد الذي حصل عليه مع المنتخب البرازيلي كان في كأس القارات عام 2013.
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