مونديال 2026 - إنقلترا بعشرة لاعبين تتجنب انتفاضة المكسيك وتبلغ دور الثمانية

نجت ​إنقلترا من انتفاضة قوية للمكسيك ​لتفوز 3-2 يوم الاثنين وتحجز مقعدها ‌في دور الثمانية لكأس ‌العالم لكرة القدم منهية بذلك أفضل مسيرة في البطولة منذ 40 ⁠عاما لإحدى الدول المشاركة في الاستضافة على الرغم من لعبها معظم الشوط ​الثاني بعشرة لاعبين في ملعب أزتيكا.ومنح ⁠جود بلينغهام التقدم لإنقلترا بتسجيله هدفين خلال دقيقتين، إذ استغل ⁠تمريرة عرضية من بوكايو ساكا ثم تابع تمريرة هاري كين في الشباك ليخيم الصمت على الجماهير صاحبة الأرض.وقلص المكسيكي خوليان كينونيس الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعدما ​كان أسرع من تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها في سقف المرمى ويعيد ‌الأمل لصاحب الأرض المشارك في الاستضافة.وتقلص عدد لاعبي إنقلترا إلى ⁠10 لاعبين في الشوط الثاني ‌بعد طرد جاريل كوانساه عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكن هاري كين أعاد التقدم بفارق هدفين بتسجيله ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس راؤول رانخيل للاعب أنتوني جوردون.وقلص راؤول خيمنيز ‌الفارق للمكسيك مجددا من ⁠ركلة جزاء أخرى بعدما أكدت مراجعة تقنية الفيديو وجود مخالفة من كين على ‌برايان غوتيريز.وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في محيط ملعب ‌أزتيكا.و⁠ستواجه إنقلترا منتخب النرويج في دور الثمانية في ميامي يوم السبت.