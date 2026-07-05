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بطولة المغرب - التونسي صلاح الدين الغدامسي يتوج مع المغرب الفاسي باللقب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 22:36 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أحرز المغرب الفاسي الذي يضم في صفوفه التونسي صلاح الدين الغدامسي لقب البطولة المغربية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه عقب فوزه على ضيفه أولمبيك الدشيرة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي لفاس لحساب الجولة الثلاثين والاخيرة.
وسجل هدفي المغرب الفاسي أنس الطاهيري (52) وأيمن الشباني (72).


ورفع المغرب الفاسي رصيده إلى 59 نقطة بفارق نقطتين أمام نهضة بركان صاحب المركز الثاني بقيادة مدربه التونسي معين الشعباني الذي تغلب في الجولة الختامية على مضيفه الدفاع الجديدي 3-1.

وهي البطولة الخامسة في سجل المغرب الفاسي بعد سنوات 1965 و1979 و1983 و1985.

وسيشارك المغرب الفاسي ونهضة بركان خلال الموسم القادم 2026-2027 في رابطة أبطال إفريقيا.
وكان صلاح الدين الغدامسي انتقل إلى المغرب الفاسي خلال الميركاتو الشتوي الفارط قادما من النجم الساحلي.
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