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تونس تحتضن مؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية من 8 إلى 10 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 21:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 جويلية الحالي، الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية: الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة".

وسيجمع هذا الحدث المرتقب، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات، المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة، وذلك لاستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامّة تتسم بقدر أكبر من الشفافية والفعالية.


ويمثل هذا الحدث حسب محكمة المحاسبات، فرصة للجيل الجديد من المراقبين القادمين من مختلف أنحاء الفضاء الفرنكوفوني، للنقاش والتفكير الجماعي وورشات العمل التطبيقية على مدى ثلاثة أيام حول مستقبل الرقابة العمومية.
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