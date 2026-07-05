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الترجي الجرجيسي: عودة التمارين يوم 7 جويلية الجاري بقيادة المدرب منصف مشارك

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 21:21 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي مساء اليوم الاحد أن الفريق الأول سيستأنف التمارين استعدادًا للموسم الرياضي 2026/2027 يوم الثلاثاء 07 جويلية 2026، تحت إشراف المدرب منصف مشارك.
واكدت الهيئة المديرة ، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي، أنها تواصل التسيير اليومي لشؤون النادي بصفة عادية إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية، والمبرمجة خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، على أن يتم فتح باب الترشحات خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا للإجراءات والآجال التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
واعلنت الهيئة في هذا الصدد ان طرح اشتراكات الموسم الرياضي 2026/2027 للبيع سيكون خلال الأسبوع المقبل، داعية كافة جماهير الترجي الجرجيسي إلى الإقبال بكثافة على اقتناء الاشتراكات.
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