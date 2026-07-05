أسعار النعاج تقفز 8 أضعاف بين 2010 و2026.. وإنتاج اللحوم الحمراء يتراجع بـ10 بالمائة (ديوان تربية الماشية)

كشفت، صادرة عن، إلى جانبقدمتها، عن وجودفي قطاعبالبلاد، انعكست بشكل مباشر علىوخاصة، وذلك خلال الفترة الممتدة منإلىوبينتالتي نشرها(مؤسسة عمومية منضوية تحت إشراف) على موقعه الإلكتروني الرسمي، تسجيل ارتفاع فيعلى مستوى مختلف جهات البلاد بلغ في مجمله نحوخلال، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بينللرأس الواحد سنةإلى حدودخلال الأشهر الستة الأولى من سنة، أي بزيادة تقاربللرأس الواحد.وفي المقابل، سجلتراجعا بنسبة تناهزخلال الفترة نفسها، حيث انخفض منسنةإلى نحوسنةوحسب ما ورد فيعرضتها الجهات المعنية، خلالعقدتهايومالماضي، يعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل المتداخلة في مقدمتهانتيجة تزايدوارتفاع، بالإضافة إلى تداعياتالمتتالية التي أثرت على إنتاج الأعلاف الخشنة مثلكما أشارت المعطيات المقدمة من قبل ممثلي، إلى أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة، تمثلت فيخاصة من الإناث و، إلى جانبدفعت عددا منهم إلى تقليص نشاطهم أو مغادرته، وهو ما أثر علىوفي السياق ذاته، أبرز ممثلو، أن، إلى جانب تنامي ظواهر، ساهم في تراجع العرض داخل السوق، مما استدعى تدخل الدولة عبر، من بينهالكميات منلتأمين التزويد خاصة خلال فترات الذروة والاستهلاك السياحي.وفي إطار، عرضتبرنامجا يمتد إلى سنة، يهدف إلىوتحسين إنتاجيته، وذلك عبرورقمنة منظومة متابعةوتعزيزورفع نسبة تغطية، إلى جانب تطويروتحسينباستخدام تقنيات حديثة.كما يتضمن البرنامج، وفق المعطيات المقدمة، إرساءلمتابعةوتوسيعوتكثيف، إلى جانب العمل على، عبر التوسع فيوتثمينوإحداثوفي إطار الجهود الرامية إلى دعموتعزيز استدامتها، نظمبتاريخالماضي، جمعت بين إطارات الديوان و، خصصت للتباحث حول آفاق تعزيزبينفي مجال، وخاصة من خلال دراسة إمكانيات الانفتاح علىقادرة على التأقلم مع، وذلك من أجل دعم جهود تحسينورفع قدرته الإنتاجية.كما انعقدت، بتاريخالحالي،بمقر الديوان خصصت لإعداد، والانطلاق في إعداد برنامج وطني يهدف إلى تنظيم هذه السوق وتحسين مردودية، من خلال إرساءتقوم علىواعتمادفي التتبع، من أجل ضمان التوازن بينوحماية