بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ... وموخوفا وبيغولا إلى ربع النهائي

واصل النجم الصربيمسيرته الناجحة في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما بلغ الدور ربع النهائي إثر فوزه على الروسيبأربع مجموعات، فيما حجزت كل من التشيكيةوالأمريكيةمقعديهما في الدور ذاته ضمن منافسات السيدات.وحقق ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، فوزا مستحقا على سافيولين بنتيجة، ليحقق انتصاره الـ106 في ملاعب نادي عموم إنقلترا، معززا رقمه القياسي في البطولة.ورغم البداية الصعبة، حيث فقد إرساله مرتين وأنقذ نقطتين لحسم المجموعة الأولى قبل الفوز بها في شوط فاصل، تمكن الصربي من فرض خبرته والتقدم بمجموعتين، قبل أن يقلص سافيولين الفارق بالفوز بالمجموعة الثالثة. غير أن ديوكوفيتش استعاد زمام المبادرة في المجموعة الرابعة ليحسم اللقاء ويبلغ ربع النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الكنديوالإسبانيوفي منافسات السيدات، أطاحت التشيكية، المصنفة العاشرة، بمواطنتها وحاملة لقب نسخة 2024بعد مباراة قوية انتهت بنتيجةوقدمت موخوفا أداء مميزا بفضل تنوع أسلوبها الهجومي، خاصة الضربات المباشرة على الشبكة والضربات الساقطة، قبل أن تحسم المجموعة الفاصلة وتبلغ الدور ربع النهائي.من جهتها، استعانت الأمريكيةبخبرتها لتقلب تأخرها أمام مواطنتها الشابةإلى فوز بنتيجة، معادلة أفضل إنجاز لها في ويمبلدون ببلوغ ربع النهائي للمرة الثانية.وأكدت بيغولا، المصنفة الرابعة، تفوقها بعد خسارة المجموعة الأولى، مستفيدة من قوة إرسالها وتقليص أخطائها المباشرة، لتواصل مشوارها في البطولة، مع إمكانية مواجهة مواطنة أخرى في الدور المقبل في حال تأهلعلى حساب السويسرية