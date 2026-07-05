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بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ... وموخوفا وبيغولا إلى ربع النهائي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 18:38 قراءة: 1 د, 13 ث
      
واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مسيرته الناجحة في بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما بلغ الدور ربع النهائي إثر فوزه على الروسي رومان سافيولين بأربع مجموعات، فيما حجزت كل من التشيكية كارولينا موخوفا والأمريكية جيسيكا بيغولا مقعديهما في الدور ذاته ضمن منافسات السيدات.

وحقق ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، فوزا مستحقا على سافيولين بنتيجة 7-6 و6-3 و3-6 و6-3، ليحقق انتصاره الـ106 في ملاعب نادي عموم إنقلترا، معززا رقمه القياسي في البطولة.


ورغم البداية الصعبة، حيث فقد إرساله مرتين وأنقذ نقطتين لحسم المجموعة الأولى قبل الفوز بها في شوط فاصل، تمكن الصربي من فرض خبرته والتقدم بمجموعتين، قبل أن يقلص سافيولين الفارق بالفوز بالمجموعة الثالثة. غير أن ديوكوفيتش استعاد زمام المبادرة في المجموعة الرابعة ليحسم اللقاء ويبلغ ربع النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.


وفي منافسات السيدات، أطاحت التشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة العاشرة، بمواطنتها وحاملة لقب نسخة 2024 باربورا كريتشيكوفا بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة 7-5 و5-7 و6-3.

وقدمت موخوفا أداء مميزا بفضل تنوع أسلوبها الهجومي، خاصة الضربات المباشرة على الشبكة والضربات الساقطة، قبل أن تحسم المجموعة الفاصلة وتبلغ الدور ربع النهائي.

من جهتها، استعانت الأمريكية جيسيكا بيغولا بخبرتها لتقلب تأخرها أمام مواطنتها الشابة إيفا يوفيتش إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-1، معادلة أفضل إنجاز لها في ويمبلدون ببلوغ ربع النهائي للمرة الثانية.

وأكدت بيغولا، المصنفة الرابعة، تفوقها بعد خسارة المجموعة الأولى، مستفيدة من قوة إرسالها وتقليص أخطائها المباشرة، لتواصل مشوارها في البطولة، مع إمكانية مواجهة مواطنة أخرى في الدور المقبل في حال تأهل كوكو غوف على حساب السويسرية بليندا بنتشيتش.
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