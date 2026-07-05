وزير الدفاع يشرف على إختتام السنة الجامعية 2025-2026 بالأكاديمية العسكرية

أنتظم أول أمس الجمعة، بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد (ولاية نابل)، حفل اختتام السنة الجامعية 2025 – 2026، باشراف وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وثلّة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريّين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة.وأكد الوزير، أن المؤسّسة العسكرية قد راهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطوّرات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب، إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في دعم القدرات العملياتية للجيش الوطني، بما يساهم في الارتقاء بقدرات الأفراد، وتوفير البيئة الملائمة لاكتساب واستيعاب التطوّرات العلميّة والتكنولوجية الحديثة والأخذ بناصيتها، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع.واعتبر أن حيوية مؤسسات التعليم العالي العسكري، يكمن في انفتاحِها على الجامعات الوطنية والأجنبية، والاستفادة من تجاربها والتفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، منوها بالتعاون القائم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية، وداعيا القائمين عليها إلى مواصلة دعم هذه الشراكات، خاصة مع مراكز البحوث الرائدة في مجال الدراسات والاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، لتحقيق التطوّر التكنولوجي المطلوب، والسعي لامتلاك منظومات عسكرية تونسية بنفس المستوى العالمي.وأبرز حرص الوزارة على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم، من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين، والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية، بما ساهم في نجاحها في تأكيد جودة التكوين والحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفة الدولية "إيزو 21001"، في انتظار مواصلة هذا المسار للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي "EUR-AC"، وفق المعايير الوطنية والدولية.وهنّأ الوزير كافّة الضبّاط المتخرّجين من دورة "حمّودة باشا" المتحصّلين على شهادة الماجستير المهني في العلوم العسكريّة، وشهادة ماجستير بحث في العلوم القانونيّة والتصرّف، والشهادة الوطنيّة لمهندس، وكذلك التلامذة ضباط من دورة "محمّد الطاهر بن عاشور" المرتقين إلى رتبة ملازم، متمنيا لهم التوفيق في بقية مشوارهم الدراسي وفي بداية مسيرتهم المهنيّة.كما توجّه بالشكر إلى أساتذة الأكاديمية وإطاراتها من العسكريّين والمدنيّين والمسيّرين، الذين سهروا على حسن تكوين التلامذة الضباط وتأطيرهم وإعدادهم للاندماج في الحياة العسكرية، وإلى الآمرين السّابقين الذين تعاقبوا على هذه المؤسّسة التكوينيّة العريقة، لاجتهادهم في تطويرها وتوفير الظروف الملائمة لتكوين أجيال من الضباط الذين عززوا صفوف الجيش الوطني، وساهموا في الارتقاء به وتنمية قدراته وبناء عقيدته العسكرية.وتولّى تعليق شارات الرتب للمتخرّجين من الضباط الجدد، وتوزيع الجوائز على المتفوّقين والاطلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة، داعيا إياهم إلى أن يكونوا في حجم المسؤولية، وأن يتحلّوا بالروح الوطنية والتفاني في العمل ليكونوا في طليعة الشباب المتحمّس لخدمة تونس بكلّ شرف وأمانة.كما تم بمناسبة الحفل، تنظيم استعراض عسكري وحركات رياضية جماعية وتمارين قتالية، نفّذها التلامذة ضباط بالأكاديمية، أثبتوا من خلالها جاهزيتهم البدنية ومهاراتهم القتالية التي اكتسبوها في هذا الصرح العسكري العريق.