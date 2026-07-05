وفد من مديرية الدفاع المدني بالعراق يطلع بطبرقة على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق، أمس السبت، زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.واستهل الوفد زيارته الميدانية بمقر الفرقة الجهوية للحماية المدنية بطبرقة، أين اطلع على مختلف مكونات الفرقة ومهامها العملياتية في مجالات التدخل والإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق، ولا سيما حرائق الغابات، باعتبارها من أبرز المخاطر الطبيعية التي تشهدها المنطقة، وفق بلاغ نشره اليوم الأحد المتحدث باسم الديوان الوطني للحماية المدنية.كما تم تقديم عرض مفصل حول الهيكل التنظيمي للفرقة، وآليات تسييرها الميداني، وكيفية تعبئة وتوزيع الموارد البشرية واللوجستية، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل، إلى جانب استعراض منظومة القيادة والسيطرة المعتمدة على المستوى الجهوي وآليات التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة على المستويين الجهوي والمركزي.وتعرف الوفد العراقي كذلك، على التجهيزات والمعدات المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات، بما في ذلك العربات والوسائل الميدانية وتقنيات التدخل في المناطق الغابية الوعرة، فضلا عن الخطط الوقائية المعتمدة لمجابهة موسم الحرائق، وأساليب إدارة العمليات الميدانية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، مع تقديم نماذج من التجارب الناجحة في إخماد الحرائق والحد من آثارها.وقد مثلت هذه الزيارة، فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، بما يعزز التعاون الفني والعملياتي بين الجانبين التونسي والعراقي، ويدعم تنفيذ برامج العمل المشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني.يشار الى أن تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، حيث احتضن المقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، أول أمس الجمعة، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، برئاسة العميد محمد رشاد السويسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، واللواء الحقوقي محسن كاظم علك مدير عام الدفاع المدني العراقي.