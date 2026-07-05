كاس العالم 2026:مبابي يتوقع مباراة صعبة ضد المنتخب المغربي

توقع قائد المنتخب الفرنسي ،كيليان مبابي ،مواجهة صعبة ضد المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026.وقال مبابي لوسائل الإعلام عقب فوز فرنسا (1-صفر ) على باراغواي و تأهلها لدور ربع النهائي "سنلعب ضد فريق جيد جدا".وأضاف مهاجم ريال مدريد، الذي يتقاسم مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي كأس العالم برصيد 7 أهداف "نحن سعداء للغاية بمواجهة المنتخب المغربي ".و استطرد قائلا "سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا".و تعد المواجهة بين فرنسا والمغرب، المقرر إجراؤها 9 جويلية الجاري في بوسطن، واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي ترقبا ، حيث سيكون حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 على المحك.