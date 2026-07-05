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كاس العالم 2026:مبابي يتوقع مباراة صعبة ضد المنتخب المغربي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 18:18 قراءة: 0 د, 32 ث
      
توقع قائد المنتخب الفرنسي ،كيليان مبابي ،مواجهة صعبة ضد المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقال مبابي لوسائل الإعلام عقب فوز فرنسا (1-صفر ) على باراغواي و تأهلها لدور ربع النهائي "سنلعب ضد فريق جيد جدا".

وأضاف مهاجم ريال مدريد، الذي يتقاسم مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي كأس العالم برصيد 7 أهداف "نحن سعداء للغاية بمواجهة المنتخب المغربي ".
و استطرد قائلا "سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة مشوارنا".


و تعد المواجهة بين فرنسا والمغرب، المقرر إجراؤها 9 جويلية الجاري في بوسطن، واحدة من أكثر مباريات ربع النهائي ترقبا ، حيث سيكون حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 على المحك.
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