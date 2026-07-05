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بلدية تونس: حملة ميدانية مساء السبت تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 17:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أسفرت حملة نفذتها بلدية تونس، ليلة أمس السبت، بالدائرة البلدية باب بحر بالعاصمة، بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية، عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص.

وأوضحت البلدية، في بلاغ نشرته أمس، أن هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام، ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، للتثبت من مدى احترامها لشروط حفظ الصحة.


وجددت دعوتها، لكافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين البلدية الجاري بها العمل، حفاظًا على سلامة الفضاء العام، وضمانًا لحق المواطنين في محيط نظيف وآمن ومنظم.
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