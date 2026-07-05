JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:34 Tunis

السد القطري يتعاقد مع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو لمدة موسمين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4a8fef0af336.97591187_fqmplegkhnoji.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن نادي السد القطري اليوم الاحد عن تعاقده مع الروماني رزافان لوشيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، حتى عام 2028.
وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن التعاقد مع لوشيسكو يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تحقيق النجاحات وتعزيز مكانة الفريق على المستويين المحلي والقاري، بما يتماشى وطموحات النادي وجماهيره.
وأضاف أن الطاقم الفني للمدرب الروماني، سيضم ثلاثة مدربين مساعدين، ومدربين للاعداد البدني، إضافة إلى مدرب حراس مرمى ومحلل للأداء.

ويأتي تعاقد السد مع لوشيسكو ليخلف الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي غادر منصبه في جوان الماضي، بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب البطولة القطرية في الموسم الماضي.
وسبق للمدرب الروماني قيادة نادي الجيش القطري في موسم 2012-2013، وقاده للدور ثمن النهائي في أول مشاركة له بكأس رابطة الأبطال الآسيوية.
وأشرف لوشيسكو بعد ذلك على تدريب أندية بترولول بلويشتي الروماني وزانثي وباوك اليوناني، قبل توليه مهمة قيادة الهلال السعودي في الفترة من 2019 إلى 2021.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332435

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
3.18 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-22
35°-25
35°-24
36°-24
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>