السد القطري يتعاقد مع المدرب الروماني رزافان لوشيسكو لمدة موسمين

أعلن نادي السد القطري اليوم الاحد عن تعاقده مع الروماني رزافان لوشيسكو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، حتى عام 2028.وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن التعاقد مع لوشيسكو يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تحقيق النجاحات وتعزيز مكانة الفريق على المستويين المحلي والقاري، بما يتماشى وطموحات النادي وجماهيره.وأضاف أن الطاقم الفني للمدرب الروماني، سيضم ثلاثة مدربين مساعدين، ومدربين للاعداد البدني، إضافة إلى مدرب حراس مرمى ومحلل للأداء.ويأتي تعاقد السد مع لوشيسكو ليخلف الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي غادر منصبه في جوان الماضي، بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب البطولة القطرية في الموسم الماضي.وسبق للمدرب الروماني قيادة نادي الجيش القطري في موسم 2012-2013، وقاده للدور ثمن النهائي في أول مشاركة له بكأس رابطة الأبطال الآسيوية.وأشرف لوشيسكو بعد ذلك على تدريب أندية بترولول بلويشتي الروماني وزانثي وباوك اليوناني، قبل توليه مهمة قيادة الهلال السعودي في الفترة من 2019 إلى 2021.