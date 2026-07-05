استقالة المنجي بحر من رئاسة نادي حمام الانف (تصريح)

أكد المنجي بحر رئيس النادي الرياضي لحمام الانف استقالته من رئاسة نادي الضاحية الجنوبية.وأوضح بحر، في تصريح افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان استقالته تعود لأسباب شخصية بحتة وفق تعبيره.وتابع بالقول انه حرص قبل مغادرة الفريق على تأمين ارضية ملائمة للاعداد للموسم الرياضي المقبل في افضل الظروف، مشيرا الى ان تمارين فريق الاكابر ستستأنف غدا الاثنين تحت اشراف المدرب شمس الدين الذوادي.وكان المنجي بحر الذي ترأس فريق "الهمهاما" في فترات سابقة، انتخب على رأس الهيئة المديرة لنادي حمام الانف منذ موسمين، ليغادر دفة التسيير قبل نهاية المدة النيابية بسنة واحدة.وتأتي استقالة بحر في الوقت الذي نشر فيه فريق بوقرنين بلاغا مفاده ورود عدد من الاستقالات إلى الكتابة العامة للنادي ترتب عنها حدوث شغور يعادل ثلثي الأعضاء المنتخبين، واشار البلاغ ذاته انه سيتمّ الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية إستثنائية لانتخاب هيئة مديرة جديدة، اثر تشكيل هيئة تسييرية وقتية تتولى تصريف أعمال النادي.جدير بالتذكير ان نادي حمام الانف حقق في الموسم المنقضي صعوده الى الرابطة المحترفة الاولى بعد ان غادرها في اعقاب موسم 2021-2022.