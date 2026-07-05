انتخاب مكتب جديد لهيئة الصيادلة بتونس

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الأحد، عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضوا.وأفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ له، بأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، التي انتظمت السبت 4 جويلية 2026 بالعاصمة، أسفرت عن انتخاب 11 عضواً جديداً لعضوية المجلس، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع، وفق أحكام الفصل 52 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية.وضمت قائمة الأعضاء المنتخبين كلا من مريم غالية قرفالي، وزياد نجار، ومهدي دريدي، ونبيل محسني، وشمس الدين قضوم، وغاية مرداسي، ومصطفى العروسي، وثريا النيفر، وسندة بحري، ورازي ملياني، ووجدي طرابلسي.