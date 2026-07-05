الحفصية : الإطاحة ببارون ترويج المخدرات وحجز كميات من "الزطلة" والكوكايين

في ضربة موجعة لشبكات ترويج السموم بالعاصمة، تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، إثر عملية أمنية دقيقة ونوعية، من إلقاء القبض على بارون تروبج مخدرات مصنف خطير و ينشط في منطقة "الحفصية" بقلب العاصمة.وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية لصيقة لتحركات المشتبه به، نجحت الوحدات الأمنية المذكورة في تحديد مكان إقامته بدقة. وبعد التنسيق الكامل مع النيابة العمومية، داهمت القوة الأمنية المنزل المذكور في عملية مباغتة لم تترك للمظنون فيه مجالاً للمقاومة أو الفرار.وقد أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمنزل عن حجز كميات هامة ومتنوعة من المواد المخدرة، تمثلت في صفيحتين ونصف من مخدر القنب الهندي ("الزطلة") ،وكمية هامة من مخدر الكوكايين الخام وميزان إلكتروني دقيق يُستعمل في وزن وتجزئة المواد المخدرة قبل ترويجها ،ومبلغ مالي هام من العملة المحلية، يُرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضية عدلية في شأنه من أجل "مسك وحيازة مادة مخدرة بنية الترويج"، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة.