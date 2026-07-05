نابل: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تواصل التدخل لتهيئة 44 شاطئا عموميا وسياحيا بالجهة

يواصل فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية، وفق ما بينه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار.وأضاف المختار، في تصريح اليوم الاحد لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التدخلات تتواصل إلى موفى شهر سبتمبر القادم وذلك بمعدل يتراوح بين 17 و23 تدخلا في الشواطئ السياحية في حين ان التدخلات في الشواطئ العمومية ستتراوح بين 9 و11 تدخلا موزعة على امتداد الصائفة، مشيرا إلى التدخل الاستثنائي لتهيئة الشواطئ بعد الاضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة.وبخصوص التدخلات على المستوى الوطني، بين نبيل المختار أن البرنامج سيشمل 152 شاطئا من بينهم 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كم وعلى مساحة جملية في حدود 6500 هكتار.ومن جانبه، أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفة، تواصل عمليات التنظيف الآلي وكذلك اليدوي لأغلب الشواطئ الرملية بالجهة والتي تشهد إقبالا هاما من المصطافين من داخل الولاية وخارجها.وفي سياق متصل، أبرز ان مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي انطلقت بالتنسيق مع الوحدات الأمنية ومنها بالخصوص الحرس البحري والامن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ وذلك في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة.وأفاد بوليفة بأنه تم الى حدود اليوم الاحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الغزاز والحمامات والهوارية وقليبية، مؤكدا العمل بالتنسيق مع المصالح الأمنية، على مواصلة هذه الحملات خلال شهري جويلية وأوت وذلك بهدف حماية الملك العمومي البحري وتكريس حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ التي تعد ملكا عموميا مخصصا للاستعمال المشترك.