تعاونية الجيش الوطني تحيي حفلا فنيا ساهرا بقرطاج بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش

نظّمت تعاونية الجيش الوطني، تحت إشراف وزارة الدفاع، مساء امس السبت، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج أحياه الفنانون رؤوف ماهر وألفة بن رمضان ولطفي بوشناق وصابر الرباعي.وانطلق الحفل، الذي حضره، بالخصوص، وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، في حدود الساعة التاسعة والنصف، بعزف النشيد الوطني تلته فقرة موسيقية للطاقم الموسيقي العسكري بقيادة المايسترو الرائد صابر الطرابلسي، في وصلات فنية متنوعة تم خلالها تقديم مجموعة من الأغاني والمعزوفات التونسية والشرقية والغربية لاقت تفاعلا من قبل الجمهور الحاضر.وأمام جمهور غصّت به مدارج مسرح قرطاج الأثري، تواصل الحفل بتقديم الفنّان رؤوف ماهر لباقة من أغانيه، التي ردّدها معه الجمهور على غرار أغنية "انت الحب" التي تتغنّى بالوطن و"حبيبتي" و"صنديدة".واعتلت، اثر ذلك، ركح المسرح، الفنّانة ألفة بن رمضان، التي شدت بقيادة المايسترو، خالد بن عيسى، بمجموعة من الأغاني على غرار "خلينا نكون أصحاب" و "انساني " و "السر والكمون" التي سبق وأن قدمتها مع الفنّان الشعبي الهادي حبّوبة.وعلى أنغام " أحنا الجود ..أحنا الكرم " افتتح الفنان لطفي بوشناق عرضه، الذي أثّثه بباقة من الأغاني، اهتز معها الجمهور وردّدها معه على غرار "إنت شمسي" و "هذي غناية ليهم" و "أنا حبّيت" و "نسّاية " و"يا للّا وينك" و "ريتك ما نعرف وين " و "كيف شبحت خيالك".واختتم الحفل الفنّان صابر الرباعي، الذي تغنّى بجملة من الأغاني أبرزها "تونس برجالها "، التي أصدرها سنة 2018 كتحيّة إجلال وتكريم لتونس وقوّاتها المسلحة، إلى جانب أغان أخرى كأغنية "ولا كلمة " و "يا دلّولة" و "سيدي منصور ".وأحيت تونس يوم 24 جوان الماضي الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، الذي تأسس في 24 جوان 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد.ودأبت تعاونية الجيش الوطني منذ ثماني سنوات على تنظيم الحفل بالمسرح الأثري بقرطاج لتفتتح بذلك تقريبا موسم الحفلات بقرطاج ولتقاسم الاحتفال بذكرى انبعاث الجيش مع كل التونسيين.وأحيى هذه الحفلات على التوالي في السنوات الماضية كل من لطفي بوشناق وصابر الرباعي وأمينة فاخت ويسرى محنوش وعرض الزيارة (سامي اللجمي ) وزياد غرسة وعرض 24 عطر (محمد علي كمون).وشهد الاحتفال بعيد الجيش الوطني هذه السنة، إضافة إلى حفل قرطاج، تنظيم حفلين آخرين بكل من الكاف يوم 20 جوان 2026 وسبيطلة 27 جوان 2026، أحياهما الفنّان رؤوف ماهر، وذلك في إطار لامركزية الاحتفال بعيد الجيش ليكون وقعها على الاهالي طيبا وحتّى على العسكريين وعائلاتهم، بالنظر إلى ما شهدته هذه المناطق من أحداث ارهابية.يشار الى أن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، كان أشرف، الإثنين 24 جوان 2026، بقصر قرطاج، بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، على موكب توجه اثناءه بالأمر اليومي الى القوات المسلحة.