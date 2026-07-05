شركة نقل تونس تنطلق بداية من نهاية هذا الاسبوع في استغلال 20 خطّ حافلة شاطئي

شرعت شركة نقل تونس بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئي، في إطار برمجتها الصيفية بما يتماشى ونوعية تنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي.وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الوادي وقلعة الاندلس والمرسى وسيدي بوسعيد.في اتجاه شاطئ حلق الوادي : (خطّان)1- خطّ ينطلق من المحمّدية في اتجاه شاطئ حلق الوادي: وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مليم (مي)، يعمل كامل أيام الأسبوع بمعدّل سفرتين ذهابا على الساعة السابعة والتاسعة صباحا وسفرتين إيابا على الساعة الرابعة والساعة السادسة بعد الزوال .2- خطّ يربط بين منطقة بيرين وشاطئ حلق الوادي مرورا بحي 25 جويلية - سيدي حسين السيجومي- الطريق السريعة. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة السابعة صباحا والثانية إيابا على الساعة الخامسة مساء.في اتجاه شاطئ قلعة الأندلس : (10 خطوط)1- خطّ يربط منطقة البساتين بشاطئ قلعة الأندلس مرورا بسيرين - مفترق المنيهلة - قنطرة بنزرت وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي، يعمل يومي السبت والأحد ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.2- خطّ محلّي يربط بين مدينة قلعة الأندلس والشاطئ المحلّي. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 500 مي يؤمّن يوميا سفرة كلّ 90 دقيقة في الاتجاهين بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.3- خطّ يربط منطقة صنهاجة- حي الورد بشاطئ قلعة الأندلس مرورا ببجاوة- سيدي ثابت-شرفش- قنطرة بنزرت. وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل يوم الأحد ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.4- خطّ يربط دوّار هيشر بشاطئ قلعة الأندلس مرورا بمفترق INEPS -قاعة أفراح الجيش-النقرة-الانطلاقة-قنطرة بنزرت. وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل يوم الأحد ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.5- خطّ يربط طبربة بشاطئ قلعة الأندلس مرورا بالمنصورة -الزاهرة -الجديّدة -السعيدة-بجاوة- سيدي ثابت- شرفش- قنطرة بنزرت. وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 2000 مي يعمل يوم الأحد ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.6- خطّ يربط الجديّدة بشاطئ قلعة الأندلس مرورا بسيدي ثابت-شرفش-قنطرة بنزرت. وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 2000 مي يعمل يوم الأحد ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.7- خطّ يربط محطة الترابط "الانطلاقة" بشاطئ قلعة الأندلس مرورا بمنطقة البكري وقنطرة بنزرت. وهو خط بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل كامل أيام الأسبوع ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.8- خطّ ينطلق من برج النور في اتجاه شاطئ قلعة الأندلس مرورا ببرج العامري-سيدي علي الحطاب-الجديّدة- باش حامبة -الطريق الوطنية رقم 8. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 2000 مي يعمل أيام الآحاد والعطل بمعدّل سفرتين الأولى ذهابا على الساعة السابعة صباحا والثانية إيابا على الساعة الخامسة مساء.9- خطّ يربط بين النفيّض- الدريجات وشاطئ قلعة الأندلس مرورا بالمرناقية- سيدي علي الحطاب-الجديّدة-باش حامبة- الطريق الوطنية رقم 8. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 2000 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة السابعة صباحا والثانية إيابا على الساعة الخامسة مساء.10- خطّ يربط بين منطقة الغضاونية وشاطئ قلعة الأندلس مرورا بالمرناقية- طبلطش- الجديّدة-باش حامبة- الطريق الوطنية رقم 8. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 2000 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرتين الأولى ذهابا على الساعة السابعة صباحا والثانية إيابا على الساعة الخامسة مساء.في اتجاه شاطئ المرسى: (خطان)1- خطّ يربط العمران الأعلى (نهاية الخط 14 أ) بشاطئ المرسى مرورا بنهاية الخط 38 ب و الخط 78 وطريق X3 ثم شارع 14 جانفي Route X و طريق المرسى GP9 . وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل بمعدّل سفرتين الأولى ذهابا على الساعة الثامنة والنصف صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.2- خطّ يربط منطقة الزهروني (نهاية الخط 32) بشاطئ المرسى مرورا بمحطة الترابط "سليمان كاهية"-الدندان - شارع 14 جانفي Route X-مجلس المستشارين-باردو-شارع 20 مارس- محطة حديقة "الحبيب ثامر"-نهج غانا - طريق Z4 - طريق المرسى GP9 . وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل كامل أيام الأسبوع من خلال سفرتين الأولى ذهابا على الساعة السابعة و النصف صباحا والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد: (6 خطوط)1- خطّ يربط حيّ الزياتين بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بالجبل الأحمر- باب سعدون - البلفيدير - شارع محمد الخامس - تونس البحرية - طريق المرسى GP9.وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام السبت و الآحاد من خلال سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.2- خطّ يربط قصر السعيد بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بباردو- مركّب الملعب التونسي - محطة راس الطابية- شارع 14 جانفي Route X - طريق المرسى GP9 .وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل بمعدل سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.3- خطّ يربط منوبة (سانية بن عبد الله) بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بـسيدي عمر منوبة- حي بوستيل - محطة الترابط "سليمان كاهية"-الدندان - شارع 14 جانفي Route X - طريق المرسى GP9 . وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.4- خطّ يربط حيّ التحرير بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بشارع 14 جانفي Route X - طريق المرسى GP9 . وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.5- خطّ يربط منطقة برج شاكير بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بـالجيّارة- محطة القطار بوقطفة- بن دحة-العكارمة- محوّل حي الزهور- شارع 14 جانفي Route X - طريق المرسى GP9. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.6- خطّ يربط مفترق بن يدر بشاطئ سيدي بوسعيد مرورا بغدير القلّة-ديار بن محمود- العقبة- حي المشتل- وادي قريانة - نهاية الخط 32 - شارع النخيل- محوّل حي الزهور- شارع 14 جانفي Route X - طريق المرسى GP9. وهو خط منتظم بتسعيرة موحّدة قدرها 1500 مي يعمل أيام الآحاد والعطل ويؤمّن سفرة صباحية ذهابا على الساعة الثامنة والنصف والثانية إيابا على الساعة السادسة مساء.واضافت شركة نقل تونس انه، بالإضافة إلى هذه الخطوط الشاطئية، فانها تواصل تأمين تنقلات حرفائها نحو الشواطئ عن طريق الخطوط العادية للحافلات التي تكون وجهتها شاطئية (تمرّ بأحد شواطئ العاصمة أو تصل إليه) إلى جانب الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس-حلق الوادي-المرسى.