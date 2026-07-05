JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:44 Tunis

تونسية تفوز بجائزة "امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني عن فئة العمل التطوعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a26f5e8333884.15602081_ojhmklegifnpq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 12:44 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تُوجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة "امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني - فئة العمل التطوعي"، التي تمنحها سنويا منظمة "التحالف المتحد للأمن السيبرني" (United Cybersecurity Alliance)، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة "فادوتس"، عاصمة إمارة "ليختنشتاين".

وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية، إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة.


وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو خمسة آلاف مترشحة من قرابة 70 دولة، قبل أن تُقلص القائمة إلى ثلاث متأهلات في المرحلة النهائية.


وتمنح المنظمة هذه الجائزة سنويا لتكريم النساء اللاتي قدمن إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا، بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية إلى تعزيز "الوعي الرقمي".

ويأتي تتويج الدكتورة نهال بن يوسف في فئة العمل التطوعي تقديرا، وفق الجهة المنظمة، "لمساهماتها في نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبرني ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولي".

وأُعلن عن نتائج المسابقة خلال حفل حضره خبراء ومختصون وشخصيات من قطاع الأمن السيبرني من عدد من دول العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332421

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
5.49 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-23
36°-25
35°-23
36°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>