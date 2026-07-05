تونسية تفوز بجائزة "امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني عن فئة العمل التطوعي"

تُوجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة "امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني - فئة العمل التطوعي"، التي تمنحها سنويا منظمة "التحالف المتحد للأمن السيبرني" (United Cybersecurity Alliance)، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة "فادوتس"، عاصمة إمارة "ليختنشتاين".وجاء فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية، إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة.وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو خمسة آلاف مترشحة من قرابة 70 دولة، قبل أن تُقلص القائمة إلى ثلاث متأهلات في المرحلة النهائية.وتمنح المنظمة هذه الجائزة سنويا لتكريم النساء اللاتي قدمن إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا، بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية إلى تعزيز "الوعي الرقمي".ويأتي تتويج الدكتورة نهال بن يوسف في فئة العمل التطوعي تقديرا، وفق الجهة المنظمة، "لمساهماتها في نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبرني ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولي".وأُعلن عن نتائج المسابقة خلال حفل حضره خبراء ومختصون وشخصيات من قطاع الأمن السيبرني من عدد من دول العالم.