تونس تحتضن من 16 الى 23 جويلية دورة المنتخبات النسائية تحت 17 عاما لاتحاد شمال إفريقيا بمشاركة تونس والمغرب وليبيا وبوتسوانا

ينظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم من 16 إلى 23 جويلية الجاري بتونس دورة المنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما بمشاركة تونس والمغرب وليبيا وبوتسوانا كمنتخب ضيف من خارج المنطقة، وفق ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الاحد.وأوضح المصدر ذاته أن الدورة ستقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و20 و22 جويلية على أن يتحصل في أعقابها صاحب المركز الأول على اللقب.وتابع أن الاجتماع الفني سينعقد يوم 17 جويلية على أن تقام المقابلات بملعبي الكرم وأريانة بتونس العاصمة بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.ويستهل المنتخب التونسي الذي سيخوض كافة مبارياته بملعب أريانة مشاركته أمام ليبيا يوم 20 جويلية قبل ان يواجه بوتسوانا يوم 22 جويلية على أن يختتم سلسلة مقابلاته بملاقاة المغرب يوم 22 من الشهر ذاته.ملعب أريانة (س 17 و30دق)تونس – ليبياملعب الكرم (س 17 و30دق)المغرب – بوتسواناملعب أريانة (س 17 و30دق)تونس – بوتسواناملعب الكرم (س 17 و30دق)المغرب – ليبياملعب أريانة (س 17 و30دق)تونس – المغربملعب الكرم (س 17 و30دق)ليبيا – بوتسوانا