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تونس تحتضن من 16 الى 23 جويلية دورة المنتخبات النسائية تحت 17 عاما لاتحاد شمال إفريقيا بمشاركة تونس والمغرب وليبيا وبوتسوانا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 14:12 قراءة: 0 د, 59 ث
      
ينظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم من 16 إلى 23 جويلية الجاري بتونس دورة المنتخبات النسائية لأقل من 17 عاما بمشاركة تونس والمغرب وليبيا وبوتسوانا كمنتخب ضيف من خارج المنطقة، وفق ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الاحد.

وأوضح المصدر ذاته أن الدورة ستقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات أيام 18 و20 و22 جويلية على أن يتحصل في أعقابها صاحب المركز الأول على اللقب.

وتابع أن الاجتماع الفني سينعقد يوم 17 جويلية على أن تقام المقابلات بملعبي الكرم وأريانة بتونس العاصمة بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.
ويستهل المنتخب التونسي الذي سيخوض كافة مبارياته بملعب أريانة مشاركته أمام ليبيا يوم 20 جويلية قبل ان يواجه بوتسوانا يوم 22 جويلية على أن يختتم سلسلة مقابلاته بملاقاة المغرب يوم 22 من الشهر ذاته.



وفي ما يلي برنامج مباريات الدورة
الجولة الأولى
السبت 18 جويلية 2026
ملعب أريانة (س 17 و30دق)
تونس – ليبيا
ملعب الكرم (س 17 و30دق)
المغرب – بوتسوانا


الجولة الثانية
الاثنين 20 جويلية 2026
ملعب أريانة (س 17 و30دق)
تونس – بوتسوانا
ملعب الكرم (س 17 و30دق)
المغرب – ليبيا

الجولة الثالثة
الأربعاء 22 جويلية 2026
ملعب أريانة (س 17 و30دق)
تونس – المغرب
ملعب الكرم (س 17 و30دق)
ليبيا – بوتسوانا
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