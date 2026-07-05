سامي الطرابلسي مدربا جديدا للشرطة العراقي

أعلن نادي الشرطة العراقي اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.وتعد هذه التجربة التدريبية الأولى لسامي الطرابلسي منذ انتهاء مهمته مع المنتخب التونسي خلال شهر جانفي الفارط عقب مشاركتين مخيبتين بعد الخروج من الدور الأول لكأس العرب فيفا قطر 2025 والإقصاء من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025+1.وسبق لسامي الطرابلسي (58 عاما) أن تولى تدريب المنتخب التونسي للمحليين وقاده إلى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2011 في السودان. كما أشرف على تدريب المنتخب التونسي الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2013 بجنوب إفريقيا التي خرج خلالها منتخب نسور قرطاج منذ الدور الأول.وعلى صعيد الأندية، قاد سامي الطرابلسي نادي السيلية القطري خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2023.وكان نادي الشرطة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة العراقية خلف نادي القوة الجوية.وسبق لنادي الشرطة أن توج ببطولة العراق 8 مرات آخرها سنة 2025 مقابل إحرازه مسابقة الكأس في مناسبة واحدة سنة 2024 إلى جانب لقبين في كأس السوبر 2019 و2022.وعلى المستوى العربي والقاري، فاز الشرطة بكأس الأندية العربية سنة 1982 إضافة إلى بلوغه نهائي :اس آسيا للأندية البطلة في صيغتها القديمة سنة 1971.