وزارة الدفاع الوطني : "إقبال هام" على الترشح للأكاديميات العسكرية وإدراج مسارات جديدة

أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي، الرائد سها الشباب، تسجيل "إقبال هام" على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها.وأوضحت سها الشباب، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج "لقاء خاص"، أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 جويلية الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الآداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجيستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية، التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها.وأضافت أن عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك والشعب وحاجيات وزارة الدفاع الوطني والهياكل التي تتولى الإدارة التكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية.وبينت أن شروط الترشح العامة تتمثل في أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأعزب ويتراوح عمره بين 18 و23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، وناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا بمعدل لا يقل عن 10 من 20، ومتحصلا على معدل لا يقل عن 12 من 20 في التربية البدنية، مع استيفاء شرط الطول الأدنى المحدد بـ1.60 متر للفتيات و1.67 متر للفتيان، إضافة إلى شروط خصوصية منشورة على موقع وزارة الدفاع الوطني.وأشارت إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 جويلية، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل ثلاثة أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وقابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية، قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح.