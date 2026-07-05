مونديال 2026: المكسيك وإنقلترا في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع النهائي
تتجه الأنظار إلى ملعب مكسيكو سيتي حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنقليزي في مواجهة قوية ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
ويدخل المنتخب المكسيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز على أرضه، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر ثلاثة انتصارات متتالية على جنوب إفريقيا (2-0)، وكوريا الجنوبية (1-0)، والتشيك (3-0)، محققًا أفضل حصيلة له في دور المجموعات بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.
وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على الإكوادور بهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق الفوز على إنقلترا لمعادلة أفضل إنجاز له في تاريخ المونديال، عندما بلغ الدور ربع النهائي في نسخة 1986 التي استضافها على أرضه.
في المقابل، يسعى المنتخب الإنقليزي إلى تجاوز عقبة المكسيك وحجز مكانه في دور الثمانية، مستفيدًا من تألق هدافه هاري كين الذي سجل خمسة أهداف في البطولة، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمه جود بيلينغهام في خط الوسط.
وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية (2-1)، عقب تصدره مشوارًا جيدًا في دور المجموعات حقق خلاله انتصارين على بنما (2-0) وكرواتيا (4-2)، مقابل تعادل سلبي أمام غانا.
وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة البرازيل والنرويج، المقررة ضمن منافسات الدور ذاته.
ويدخل المنتخب المكسيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز على أرضه، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر ثلاثة انتصارات متتالية على جنوب إفريقيا (2-0)، وكوريا الجنوبية (1-0)، والتشيك (3-0)، محققًا أفضل حصيلة له في دور المجموعات بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.
وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على الإكوادور بهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق الفوز على إنقلترا لمعادلة أفضل إنجاز له في تاريخ المونديال، عندما بلغ الدور ربع النهائي في نسخة 1986 التي استضافها على أرضه.
في المقابل، يسعى المنتخب الإنقليزي إلى تجاوز عقبة المكسيك وحجز مكانه في دور الثمانية، مستفيدًا من تألق هدافه هاري كين الذي سجل خمسة أهداف في البطولة، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمه جود بيلينغهام في خط الوسط.
وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية (2-1)، عقب تصدره مشوارًا جيدًا في دور المجموعات حقق خلاله انتصارين على بنما (2-0) وكرواتيا (4-2)، مقابل تعادل سلبي أمام غانا.
وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة البرازيل والنرويج، المقررة ضمن منافسات الدور ذاته.
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