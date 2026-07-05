مونديال 2026: المكسيك وإنقلترا في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع النهائي

تتجه الأنظار إلى ملعبحيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنقليزي في مواجهة قوية ضمن الدور ثمن النهائي من، من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.ويدخل المنتخب المكسيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز على أرضه، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر ثلاثة انتصارات متتالية على(2-0)، و(1-0)، و(3-0)، محققًا أفضل حصيلة له في دور المجموعات بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في الدور ثمن النهائي بعدما تغلب علىبهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق الفوز على إنقلترا لمعادلة أفضل إنجاز له في تاريخ المونديال، عندما بلغ الدور ربع النهائي في نسخةالتي استضافها على أرضه.في المقابل، يسعى المنتخب الإنقليزي إلى تجاوز عقبة المكسيك وحجز مكانه في دور الثمانية، مستفيدًا من تألق هدافهالذي سجل خمسة أهداف في البطولة، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمهفي خط الوسط.وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على(2-1)، عقب تصدره مشوارًا جيدًا في دور المجموعات حقق خلاله انتصارين على(2-0) و(4-2)، مقابل تعادل سلبي أماموسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة، المقررة ضمن منافسات الدور ذاته.