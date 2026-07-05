JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:05 Tunis

مونديال 2026: المكسيك وإنقلترا في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4a1a5b741520.70554476_fnipkgjmolehq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 10:44 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تتجه الأنظار إلى ملعب مكسيكو سيتي حيث يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنقليزي في مواجهة قوية ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل المنتخب المكسيكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار مميز على أرضه، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر ثلاثة انتصارات متتالية على جنوب إفريقيا (2-0)، وكوريا الجنوبية (1-0)، والتشيك (3-0)، محققًا أفضل حصيلة له في دور المجموعات بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.


وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على الإكوادور بهدفين دون رد، ويأمل في تحقيق الفوز على إنقلترا لمعادلة أفضل إنجاز له في تاريخ المونديال، عندما بلغ الدور ربع النهائي في نسخة 1986 التي استضافها على أرضه.


في المقابل، يسعى المنتخب الإنقليزي إلى تجاوز عقبة المكسيك وحجز مكانه في دور الثمانية، مستفيدًا من تألق هدافه هاري كين الذي سجل خمسة أهداف في البطولة، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمه جود بيلينغهام في خط الوسط.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية (2-1)، عقب تصدره مشوارًا جيدًا في دور المجموعات حقق خلاله انتصارين على بنما (2-0) وكرواتيا (4-2)، مقابل تعادل سلبي أمام غانا.

وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة البرازيل والنرويج، المقررة ضمن منافسات الدور ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332414

babnet
.

كل الأخبار...

11:05 - وزارة الدفاع الوطني : "إقبال هام" على الترشح للأكاديميات العسكرية وإدراج مسارات جديدة
10:44 - مونديال 2026: المكسيك وإنقلترا في مواجهة قوية لحجز بطاقة ربع النهائي
10:15 - تونس تستضيف التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية لمواجهة الطوارئ الصحية بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين
10:09 - الصوناد: بداية من اليوم، قطع الماء يوميا وبصفة عادلة بسوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل الي ال5 صباحا
10:03 - البرازيل والنرويج: مواجهة مثيرة مساء اليوم في دور الـ 16 بكأس العالم
09:12 - قابس : حملة لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش
08:50 - طقس... سحب قليلة على كامل البلاد وأحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات
08:48 - البطولة السعودية: نادي الأهلي يعلن رسميا رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز
08:46 - اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحتفي باليوم الأولمبي في أجواء احتفالية بحي هلال
08:37 - مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
5.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-23
36°-25
35°-23
36°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>