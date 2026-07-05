مونديال 2026 - البرتغال تواجه إسبانيا لحسم بطاقتي ربع النهائي
تتجه الأنظار الاثنين إلى ملعب دالاس الذي يحتضن واحدة من أقوى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخبان البرتغالي والإسباني في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
ويعوّل المنتخب البرتغالي على خبرة قائده كريستيانو رونالدو، الذي قاد منتخب بلاده إلى تجاوز كرواتيا بنتيجة 2-1 في الدور السابق، بينما يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المقنع على النمسا 3-0، مع حفاظه على سجله الخالي من استقبال الأهداف في البطولة حتى الآن.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلاقي المتأهل من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا المقررة لاحقًا.
ويعوّل المنتخب البرتغالي على خبرة قائده كريستيانو رونالدو، الذي قاد منتخب بلاده إلى تجاوز كرواتيا بنتيجة 2-1 في الدور السابق، بينما يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المقنع على النمسا 3-0، مع حفاظه على سجله الخالي من استقبال الأهداف في البطولة حتى الآن.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلاقي المتأهل من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا المقررة لاحقًا.
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