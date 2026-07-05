مونديال 2026 - البرتغال تواجه إسبانيا لحسم بطاقتي ربع النهائي

تتجه الأنظار الاثنين إلى ملعبالذي يحتضن واحدة من أقوى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخبانفي مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.ويعوّل المنتخب البرتغالي على خبرة قائده، الذي قاد منتخب بلاده إلى تجاوز كرواتيا بنتيجةفي الدور السابق، بينما يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المقنع على النمسا، مع حفاظه على سجله الخالي من استقبال الأهداف في البطولة حتى الآن.ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلاقي المتأهل من مباراةالمقررة لاحقًا.