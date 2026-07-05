JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:12 Tunis

مدرب فرنسا كان يخشى استهداف لاعبي باراغواي لمبابي في الدور ثمن النهائي لكأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4a0a6312f7f1.07621593_jifolmgkhpneq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 06:38 قراءة: 1 د, 20 ث
      
قال ديدييه ديشان ​مدرب المنتخب الفرنسي إنه كان ​يخشى أن يتعرض كيليان مبابي لما ‌أسماه "الاعتداء" بعد أن حولت ‌باراغواي مباراة الدور ثمن النهائي في كأس العالم لكرة القدم إلى معركة عنيفة.
وتمكنت فرنسا في النهاية من شق ⁠طريقها إلى دور الثمانية بالفوز 1-صفر يوم السبت.


وحسمت ركلة الجزاء التي سجلها مبابي في ​الشوط الثاني هذه المباراة التي توقفت كثيرا والتي أقيمت في ظروف ⁠مناخية شديدة الحرارة، لتتأهل فرنسا لمواجهة المغرب بعد أن عرقلت باراغواي سير المباراة مرارا ⁠بارتكاب أخطاء واللجوء لاستفزاز المنافس.
وقال ديشان إنه أصدر تعليمات لزملاء مبابي بحماية قائد المنتخب الفرنسي في الدقائق الأخيرة، بينما كانت باراغواي تبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة.
وقال ديشان "طلبت من اللاعبين الأكبر حجما أن يقفوا حول كيليان في النهاية ​لأنهم كانوا سيقومون بإسقاطه أرضا. لم يكن الأمر سهلا. لقد استخدموا كل الحيل الممكنة. هذا ليس النوع من كرة ‌القدم الذي يجذب الجماهير إلى الملعب، لكنهم دافعوا جيدا. دائما ما تكون المباريات صعبة ضد هذه الفرق ⁠القادمة من أمريكا الجنوبية".

وسيطرت فرنسا على الكرة، لكنها ‌واجهت إحباطا لفترات طويلة بسبب دفاع باراغواي العميق والقتالي، قبل أن يسجل مبابي الهدف في الدقيقة 70 بعد تعرض ديزريه دوي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.
وقال مبابي إن فرنسا كانت تتوقع مواجهة بدنية وأثبتت قدرتها على خوض التحدي وفقا ‌لشروط باراغواي.

وقال "كنا نعرف نوع المباراة ⁠التي سنخوضها. إذا اضطررنا إلى اللعب بقوة، فنحن قادرون على ذلك. يمكننا لعب كرة قدم قبيحة. كانوا يعتقدون ‌أننا سنأتي مرتدين البدلات الرسمية، لكننا كنا حاضرين (بدنيا). حتى في تلك المباراة، كنا أفضل منهم. هذه هي طريقتهم في ‌لعب كرة ⁠القدم. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب. حاولوا التغلب علينا بهذه الطريقة، لكننا انتصرنا".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332411

babnet
.

كل الأخبار...

09:12 - قابس : حملة لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش
08:48 - البطولة السعودية: نادي الأهلي يعلن رسميا رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز
08:46 - اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحتفي باليوم الأولمبي في أجواء احتفالية بحي هلال
08:37 - مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين
08:31 - المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال.. وتهنئة ملكية مباشرة
08:19 - القيروان: افتتاح ساحة المغرب العربي في حلة جديدة بعد تهيئتها وفق مقاربة تشاركية تراعي النوع الاجتماعي
07:49 - مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030: رفع طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني الى 135 الف متكون في افق 2030
07:21 - بداية من اليوم .... انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس لإعدادية النموذجية
06:50 - طقس... سحب قليلة والحرارة في ارتفاع طفيف
06:38 - مدرب فرنسا كان يخشى استهداف لاعبي باراغواي لمبابي في الدور ثمن النهائي لكأس العالم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
5.31 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-23
36°-25
35°-23
36°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>