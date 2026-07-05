مدرب فرنسا كان يخشى استهداف لاعبي باراغواي لمبابي في الدور ثمن النهائي لكأس العالم

قال ديدييه ديشان ​مدرب المنتخب الفرنسي إنه كان ​يخشى أن يتعرض كيليان مبابي لما ‌أسماه "الاعتداء" بعد أن حولت ‌باراغواي مباراة الدور ثمن النهائي في كأس العالم لكرة القدم إلى معركة عنيفة.وتمكنت فرنسا في النهاية من شق ⁠طريقها إلى دور الثمانية بالفوز 1-صفر يوم السبت.وحسمت ركلة الجزاء التي سجلها مبابي في ​الشوط الثاني هذه المباراة التي توقفت كثيرا والتي أقيمت في ظروف ⁠مناخية شديدة الحرارة، لتتأهل فرنسا لمواجهة المغرب بعد أن عرقلت باراغواي سير المباراة مرارا ⁠بارتكاب أخطاء واللجوء لاستفزاز المنافس.وقال ديشان إنه أصدر تعليمات لزملاء مبابي بحماية قائد المنتخب الفرنسي في الدقائق الأخيرة، بينما كانت باراغواي تبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة.وقال ديشان "طلبت من اللاعبين الأكبر حجما أن يقفوا حول كيليان في النهاية ​لأنهم كانوا سيقومون بإسقاطه أرضا. لم يكن الأمر سهلا. لقد استخدموا كل الحيل الممكنة. هذا ليس النوع من كرة ‌القدم الذي يجذب الجماهير إلى الملعب، لكنهم دافعوا جيدا. دائما ما تكون المباريات صعبة ضد هذه الفرق ⁠القادمة من أمريكا الجنوبية".وسيطرت فرنسا على الكرة، لكنها ‌واجهت إحباطا لفترات طويلة بسبب دفاع باراغواي العميق والقتالي، قبل أن يسجل مبابي الهدف في الدقيقة 70 بعد تعرض ديزريه دوي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.وقال مبابي إن فرنسا كانت تتوقع مواجهة بدنية وأثبتت قدرتها على خوض التحدي وفقا ‌لشروط باراغواي.وقال "كنا نعرف نوع المباراة ⁠التي سنخوضها. إذا اضطررنا إلى اللعب بقوة، فنحن قادرون على ذلك. يمكننا لعب كرة قدم قبيحة. كانوا يعتقدون ‌أننا سنأتي مرتدين البدلات الرسمية، لكننا كنا حاضرين (بدنيا). حتى في تلك المباراة، كنا أفضل منهم. هذه هي طريقتهم في ‌لعب كرة ⁠القدم. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب. حاولوا التغلب علينا بهذه الطريقة، لكننا انتصرنا".