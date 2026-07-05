JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:12 Tunis

مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4a09ba2ea027.82728559_nflpigjqmoehk.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 08:37 قراءة: 0 د, 43 ث
      
واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة أرقامه المميزة في كأس العالم 2026 لكرة القدم بعدما أحرز هدف منتخب بلاده أمام باراغواي في مواجهة الدور ثمن النهائي امس السبت ليقترب أكثر من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ورفع مبابي رصيده إلى 19 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم مقلصا الفارق إلى هدف واحد خلف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي الحالي برصيد 20 هدفا.

أخبار ذات صلة:
كأس العالم 2026- ميسي يتربع بمفرده على قمة الهدافين التاريخيين...

وكان ميسي قد عزز صدارته للقائمة التاريخية بعدما سجل هدفا في فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الدور السادس عشر.
وعلى صعيد النسخة الحالية من المونديال، تساوى مبابي مع ميسي في صدارة ترتيب الهدافين بعدما بلغ رصيد كل منهما سبعة أهداف ليشتد الصراع بين النجمين مع استمرار منافسات الأدوار الإقصائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332410

babnet
.

كل الأخبار...

09:12 - قابس : حملة لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش
08:48 - البطولة السعودية: نادي الأهلي يعلن رسميا رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز
08:46 - اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحتفي باليوم الأولمبي في أجواء احتفالية بحي هلال
08:37 - مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين
08:31 - المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال.. وتهنئة ملكية مباشرة
08:19 - القيروان: افتتاح ساحة المغرب العربي في حلة جديدة بعد تهيئتها وفق مقاربة تشاركية تراعي النوع الاجتماعي
07:49 - مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030: رفع طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني الى 135 الف متكون في افق 2030
07:21 - بداية من اليوم .... انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس لإعدادية النموذجية
06:50 - طقس... سحب قليلة والحرارة في ارتفاع طفيف
06:38 - مدرب فرنسا كان يخشى استهداف لاعبي باراغواي لمبابي في الدور ثمن النهائي لكأس العالم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
5.31 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-23
36°-25
35°-23
36°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>