مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة أرقامه المميزة في كأس العالم 2026 لكرة القدم بعدما أحرز هدف منتخب بلاده أمام باراغواي في مواجهة الدور ثمن النهائي امس السبت ليقترب أكثر من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.ورفع مبابي رصيده إلى 19 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم مقلصا الفارق إلى هدف واحد خلف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي الحالي برصيد 20 هدفا.وكان ميسي قد عزز صدارته للقائمة التاريخية بعدما سجل هدفا في فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الدور السادس عشر.وعلى صعيد النسخة الحالية من المونديال، تساوى مبابي مع ميسي في صدارة ترتيب الهدافين بعدما بلغ رصيد كل منهما سبعة أهداف ليشتد الصراع بين النجمين مع استمرار منافسات الأدوار الإقصائية.