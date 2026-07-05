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البطولة السعودية: نادي الأهلي يعلن رسميا رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 08:48 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد مسيرة مميزة امتدت منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2023 قادما من نادي مانشستر سيتي الإنقليزي.
وجاء في بيان للنادي السعودي "شكرا رياض محرز 3 سنوات لا يمكن نسيانها.. ستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد."
وخلال ثلاثة مواسم بقميص الأهلي، شارك محرز في 122 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 37 هدفا وصنع 46 هدفا ليكون أحد أبرز العناصر التي مثلت الفريق خلال هذه الفترة.

وأسهم محرز مع الأهلي في تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها التتويج بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024-2025 و2025-2026 بالإضافة الى الفوز بكأس السوبر السعودي عام 2025.
وأضاف البيان "سيبقى ما قدمه رياض محرز بقميص الأهلي محل تقدير واعتزاز ويتمنى له النادي كل النجاح في المرحلة القادمة من مسيرته الكروية."
ويأتي رحيل محرز في إطار التغييرات التي يشهدها الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما أعلن النادي أيضا انتهاء مشوار لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه مع الفريق عقب ثلاثة مواسم قضاها ضمن صفوف "الراقي".

يذكر أن قائد المنتخب الجزائري رياض محرز قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب الخسارة أمام المنتخب السويسري بنتيجة 0-2 في المباراة التي جرت يوم الجمعة بملعب بمدينة فانكوفر الكندية لحساب الدور السادس عشر من نهائيات كأس العالم 2026.
وأوضح محرز في تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء أمام سويسرا "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب الجزائري وهذا آخر ظهور لي بقميص المنتخب".
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