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قابس : حملة لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 09:12 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في إطار الحرص على حسن استغلال الشريط الساحلي والتصدي لكل مظاهر التعدي على الملك العمومي البحري، نفذت المصالح الأمنية المعنية ،وبلدية غنوش (ولاية قابس)، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حملة أمنية لازالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش،
واستهدفت الحملة تحديدا إزالة الأكواخ غير المرخص فيها، والتي تمثل تعديا على الملك العمومي البحري


وفي سياق متصل، اجتمعت اللجنة الجهوية الاستشارية لمطالب الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقر ولاية قابس
وتم التدول في هذا الاجتماع في 7 مطالب للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تتوزع بين بلديات تبلبو، وقابس ،وغنوش
يشار الى انه في وقت سابق تم تنفيذ حملة أمنية لمقاومة كل مظاهرالانتصاب الفوضوي بشواطئ قابس الجنوبية، حيث استهدفت ازالة كل مظاهر الانتصاب المخالفة للقانون ،ومن ذلك التجهيزات التي تم تركيزها بدون تراخيص


وقد تمت مراقبة مدى احترام شروط التراخيص المسندة والأسعار المعتمدة من قبل الشاغلين للملك العمومي البحري، بالاضافة الى التثبت من مدى تقيد هؤلاء الشاغلين بشروط حفظ الصحة ،وذلك بغاية المحافظة على السلامة الصحية لرواد الشواطئ والمصطافين، وحمايتهم من كل الممارسات المخالفة للقانون
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