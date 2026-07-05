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اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحتفي باليوم الأولمبي في أجواء احتفالية بحي هلال

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 08:46 قراءة: 1 د, 16 ث
      
احتفلت الاسرة الاولمبية في تونس يوم السبت باليوم الاولمبي العالمي من خلال تنظيم اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تظاهرة استضافها ملعب حي هلال بالضاحية الغربية لتونس العاصمة.

وانتظمت فعاليات الاحتفال باليوم الاولمبي تحت اشراف محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية التونسية وبحضور والي تونس عماد بوخريص وعدد من الاطارات المحلية واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية.


وشملت الاحتفالات عروضا متنوعة في الرقص والرسم بمشاركة فرق من تونس العاصمة وضواحيها ومن مدن اخرى. كما شمل البرنامج عروضا في رياضات كرة القدم والريشة والتايكواندو والمصارعة والكنغفو والملاكمة.


وشاركت في الاحتفالات اعداد غفيرة من الاطفال والشبان والشابات من الرياضيين. كما تابعتها جماهيرغفيرة من شباب ورجال ونساء حي هلال والاحياء المجاورة في أجواء ترجمت دور الرياضة في تحقيق الاندماج وتوفير فضاءات الترفيه والمشاركة وسمحت بمزيد الترويج للقيم الاولمبية.
وتم في ختام الاحتفال تكريم الفرق المشاركة في برنامج الاحتفالات وهي الهلال الرياضي ونادي الحرس الوطني وجندوبة الرياضية للالعاب الفردية والقفاز الذهبي بحمام الانف والملعب التونسي وسبورتنغ سيدي حسين والزيتونة الرياضية وجامعة الاولمبياد الخاص. كما شمل التكريم عددا من الرياضيين من ابناء حي هلال الذين تميزوا رياضيا.
واعرب رئيس اللجنة عن تقديره لكل من شارك في انجاح التظاهرة مؤكدا ثراء المخزون الرياضي البشري بحي هلال وقدرة المنطقة على تكوين وتاطير مواهب رياضية شابة. كما اشارالى سعي اللجنة إلى مزيد نشر الممارسة الرياضية في الأحياء الشعبية في نطاق مقاربتها الاستراتيجية التي من بين محاورها رياضة القرب واعتبر ان تجربة برنامج مشروع الاطفال الاولمبيين السفراء ببادرة من شباب حي هلال سيتم العمل على دعمها في اطار نشر قيم الحركة الاولمبية في اوساط الاطفال والشبان في مختلف جهات البلاد.
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