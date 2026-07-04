بنزرت: حملة رقابية بشاطئ مامي تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية وتحرير 9 محاضر عدلية

أسفرت حملة رقابية مشتركة انتظمت، اليوم السبت، على الشريط الساحلي الرملي بشاطئ مامي من معتمدية رأس الجبل بولاية بنزرت عن حجز وإزالة اكثر من 25 واقية شمسية، ومساقف خشبية تعمد أصحابها تركيزها دون انضباط للتراتيب والتدابير القانونية، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وبيّن معتمد رأس الجبل، مهدي بن رحيم، أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المنتصبين مؤقتا بالمكان، وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى الترخيص، ومن أجل إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري مع التنبيه عليهم بعدم العود.وأشار إلى المعتمد أنّ الحملة انتظمت بمشاركة مصالح الولاية، والمعتمدية، والبلدية، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وفرق التدخل الميداني للحرس البحري.