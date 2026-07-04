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بطولة ويمبلدون للتنس: حاملة اللقب شفيونتيك تخرج من الدور الثالث

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 16:34 قراءة: 1 د, 21 ث
      
خرجت حاملة ​اللقب إيغا شفيونتيك من الدور الثالث ​لبطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها 7-6 ‌و6-2 أمام اللاعبة الفيلبينية ‌الواعدة ألكسندرا إيالا في نادي ‌عموم إنقلترا اليوم السبت.
وكان تتويجها العام الماضي قد وضع حدا لسنوات من التساؤلات بشأن ⁠قدرتها على التأقلم مع اللعب على الملاعب العشبية، الأسرع في رياضة التنس. إلا أن اللاعبة ​البولونية البالغة من العمر 25 عاما وصلت إلى نادي عموم إنقلترا ⁠بعد خروج مبكر من بطولة باد هومبورغ الإعدادية، وما زالت تبحث عن الثبات ⁠في مستوياتها.
وبعد فوزها على تايلور تاونسند ثم تحقيقها انتصارا مريحا على كارولينا بليشكوفا في الدورين السابقين، واجهت شفيونتيك الفيلبينية ألكسندرا إيالا على الملعب الرئيسي.

وقدمت إيالا أداء مميزا، لكن محاولتها لمواصلة المغامرة توقفت تحت أشعة شمس الظهيرة الحارقة.
وكانت إيالا قد ​حققت مفاجأة مدوية بتغلبها على شفيونتيك في ميامي العام الماضي، قبل أن ترد البولونية اعتبارها عندما التقيا مجددا على الملاعب ‌الرملية في مدريد، غير أن شفيونتيك وجدت نفسها هذه المرة في موقف صعب بعد خسارة مجموعة أولى ⁠حماسية تبادلت فيها اللاعبتان الضربات القوية دون ‌أي تنازل.
وسرعان ما بدا الإحباط على شفيونتيك، إذ صرخت باتجاه أفراد فريقها في المدرجات قبل أن تضرب أحد الكراسي بمضربها، في وقت كانت فيه إيالا، المفضلة لدى الجماهير، تحظى بتشجيع حار من المتفرجين الذين استمتعوا بالمواجهة.

وواصلت إيالا، التي تلعب باليد ‌اليسرى وأربكت منافستها بضرباتها القوية من ⁠الخط الخلفي للملعب، ضغطها مع بداية المجموعة التالية، فحققت كسرين متتاليين للإرسال وتقدمت 3-صفر، قبل أن تبدأ شفيونتيك في ‌إظهار بوادر العودة.
واستعادت البولونية أحد كسري الإرسال، لكنها سرعان ما فقدت إرسالها مجددا، لتحبط إيالا محاولتها المتأخرة للعودة وتحسم ‌المباراة ⁠بضربة أمامية ناجحة، لتضرب موعدا في الدور الرابع مع الإيطالية جاسمين باوليني، وصيفة نسخة 2024 من البطولة.
ر - طارق
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