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المنستير: حملة ميدانية كبرى للتصدّي للاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 18:13 قراءة: 1 د, 6 ث
      
شهدت مدينة المنستير، منذ ظهر أمس الجمعة وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حملة ميدانية كبرى للتصدّي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي تحت اشراف والي الجهة عيسى موسى.

واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي، ولا سيّما الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، إضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي بالطريق العام، وكل الممارسات المخالفة التي تعطل حركة الجولان، وتمسّ حقوق مستعملي الطريق، وتشوّه المشهد الحضري.


ونُفّذت التدخلات بصورة مشتركة بين مختلف الهياكل ذات العلاقة، حيث تمّت إزالة عدد من مظاهر الإشغال غير المرخّص للملك العمومي، وحجز كميات هامة من التجهيزات والوسائل المستغلة بصفة مخالفة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر القانونية في شأن المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الترتيبية المستوجبة طبقاً للنصوص الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الحملة ضمن برنامج متواصل يهدف إلى فرض احترام القانون، واسترجاع الأرصفة والفضاءات العمومية لوظيفتها الأصلية، بما يضمن سلامة حركة المترجلين ومستعملي الطريق، ويكرّس مبدأ المساواة بين جميع المهنيين والتجار في استغلال الفضاء العام وفق الأطر القانونية المنظمة.


كما تكتسي هذه التدخلات أهمية خاصة خلال الموسم الصيفي، الذي يشهد حركية اقتصادية وسياحية مكثفة وارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوافدين على مدينة المنستير، بما يستوجب المحافظة على انسيابية حركة المرور، وتحسين ظروف تنقل المواطنين والزائرين، وتعزيز جمالية المدينة، والارتقاء بجودة الفضاءات العامة بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة الجهة.
 
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