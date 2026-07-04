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البطولة الافريقية للكرة الطائرة للكبريات(نيروبي 2026): المنتخب التونسي يشارك بالجزائر في بطولة منطقة شمال إفريقيا التأهيلية

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 18:38 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يشدّ المنتخب التونسي للكرة الطائرة كبريات اليوم السبت الرحال باتجاه العاصمة الجزائرية، للمشاركة في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى التأهيلية لبطولة إفريقيا للأمم المقررة إقامتها في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جويلية 2026، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة بسام الفوراتي.

واضاف الفوراتي ان اجتماعا فنيا سيقام في الساعات القادمة لتحديد صيغة التأهل للبطولة القارية التي ستحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 23 أوت إلى 5 سبتمبر 2026، فضلا عن روزنامة الدورة التأهيلية ومواعيد المباريات.


وتابع المدير الفني للجامعة القول ان تربصا سيقام بالعاصمة الجزائرية الى غاية 10 جويلية الجاري يجمع المنتخبين التونسي والجزائري مع امكانية انضمام المنتخب المصري للمشاركة في هذا التربص.
وتتألف قائمة المنتخب التونسي من اللاعبات آمنة خلفة وعبير العثماني وتسنيم سويدين وآية التومي ونسرين عبدة ونهال الكبير وأحلام البعزاوي وسيرين بوراوي وسحر الجنحاني وهاجر القرامصلي وميسم الجريدي ومرام القربي وملاك العلوش وسليمة مبارك، بإشراف الطاقم الفني الوطني المتكون من المدربة الأولى أليساندرا كامبيدالي والمدرب المساعد حسني القرامصلي.
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