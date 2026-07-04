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انس جابر تتبرع بجهاز متطور للتسلسل الجيني لفائدة معهد صالح عزي

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Bookmark article    Publié le Samedi 04 Juillet 2026 - 17:37 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تبرعت لاعبة التنس، أنس جابر، بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد (Next Generation Sequencing - NGS) لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز، بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وذلك وفق بلاغ نشره المعهد اليوم السبت.

    وجرى تدشين الجهاز خلال موكب انتظم اليوم بمقر المعهد، بحضور رئيس ديوان وزير الصحة، مبروك عون الله، والمديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان السويسي، والمديرة العامة لمعهد صالح عزيز نجوى بن عمارة.

ويُعد جهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد (NGS) من أحدث التقنيات المعتمدة في التشخيص الجزيئي، إذ يتيح تحليل المادة الوراثية والكشف عن التغيرات الجينية المرتبطة بالأورام وغيرها من الأمراض بدقة عالية، بما يعزز دقة التشخيص ويساعد الأطباء على اختيار العلاجات الأكثر ملاءمة للمرضى.
وأوضح المعهد أن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلايا، ومن شأنه أن يدعم خدمات التشخيص المتخصص ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
   وثمّن معهد صالح عزيز مبادرة أنس جابر، معربًا عن شكره لها على هذه المساهمة التي تعكس حسها الإنساني والتزامها بدعم القطاع الصحي، ومتمنيًا لها مزيدًا من النجاح والتألق في مسيرتها الرياضية والإنسانية.
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